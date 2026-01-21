غياث يزبك للـLBCI: على بري أن يتصرف كرجل دولة... و"حزب الله" جلب الهزيمة لنفسه

أكد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أن لبنان لا يمكنه أن يقف بين صراع الجبابرة.



واعتبر يزبك في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن "حزب الله" جلب الهزيمة لنفسه وجرّ تبعات الهزيمة على الدولة اللبنانية.



وقال: "لا يمكننا اليوم أن نتصرف كمنتصرين وفي خلفية رأس نعيم قاسم أنه منتصر ولديه سلاح فيما هو مكسور بسبب هذا السلاح".



وأضاف: "للأسف الرئيس نبيه بري مصر أن يكون الواجهة المدنية لحزب الله"، معتبرا أن على الرئيس بري أن يتصرف كرجل دولة.

ورأى يزبك أن "حزب الله" بإصراره على التمسك بالسلاح وبإصراره بخطابه السياسي على تحدي الدولة والتطاول على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يعطي مبرّرات للأميركيين والإسرائيليين لإفشال "الميكانيزم" بشكل يضع لبنان بحالة إرباك.





من جهة أخرى، اعتبر يزبك أن نقطة سوداء ستوضع على سجلّ العهد في حال عدم إجراء الإنتخابات النيابية. وقال: "نحن كحزب القوات اللبنانية نرفض تأجيل الانتخابات يوما واحدا ونحن نريد أن تحصل هذه الإنتخابات في أيار".

وأضاف: "إذا استحال وظل باب المجلس معرضا للإقفال، ندعو وزير الداخلية إلى إصدار قرار بإجراء الانتخابات على القاعدة نفسها التي جرت فيها الانتخابات عام 2022".

وعن تعيين غراسيا قزي مديرا عاما للجمارك، قال النائب غياث يزبك: "لم يكن هناك أي تواطؤ ولم يكن هناك أي تشاور معنا بأي عملية تعيينات تحصل".