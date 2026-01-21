الأخبار
غياث يزبك للـLBCI: على بري أن يتصرف كرجل دولة... و"حزب الله" جلب الهزيمة لنفسه
أخبار لبنان
2026-01-21 | 04:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
غياث يزبك للـLBCI: على بري أن يتصرف كرجل دولة... و"حزب الله" جلب الهزيمة لنفسه
أكد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أن لبنان لا يمكنه أن يقف بين صراع الجبابرة.
واعتبر يزبك في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن "حزب الله" جلب الهزيمة لنفسه وجرّ تبعات الهزيمة على الدولة اللبنانية.
وقال: "لا يمكننا اليوم أن نتصرف كمنتصرين وفي خلفية رأس نعيم قاسم أنه منتصر ولديه سلاح فيما هو مكسور بسبب هذا السلاح".
وأضاف: "للأسف الرئيس نبيه بري مصر أن يكون الواجهة المدنية لحزب الله"، معتبرا أن على الرئيس بري أن يتصرف كرجل دولة.
ورأى يزبك أن "حزب الله" بإصراره على التمسك بالسلاح وبإصراره بخطابه السياسي على تحدي الدولة والتطاول على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يعطي مبرّرات للأميركيين والإسرائيليين لإفشال "الميكانيزم" بشكل يضع لبنان بحالة إرباك.
من جهة أخرى، اعتبر يزبك أن نقطة سوداء ستوضع على سجلّ العهد في حال عدم إجراء الإنتخابات النيابية. وقال: "نحن كحزب القوات اللبنانية نرفض تأجيل الانتخابات يوما واحدا ونحن نريد أن تحصل هذه الإنتخابات في أيار".
وأضاف: "إذا استحال وظل باب المجلس معرضا للإقفال، ندعو وزير الداخلية إلى إصدار قرار بإجراء الانتخابات على القاعدة نفسها التي جرت فيها الانتخابات عام 2022".
وعن تعيين غراسيا قزي مديرا عاما للجمارك، قال النائب غياث يزبك: "لم يكن هناك أي تواطؤ ولم يكن هناك أي تشاور معنا بأي عملية تعيينات تحصل".
أخبار لبنان
غياث يزبك
بري
حزب الله
الإنتخابات النيابية
التالي
تدابير سير في شارع المأمون باتّجاه البسطة بسبب أعمال تزفيت
السفير السعودي أكد لوزير الخارجية دعم بلاده للبنان ولسياسة الحكومة وقراراتها
السابق
0
أخبار لبنان
2025-12-22
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
أخبار لبنان
2025-12-22
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
