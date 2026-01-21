السفير السعودي أكد لوزير الخارجية دعم بلاده للبنان ولسياسة الحكومة وقراراتها

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري وبحث معه الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء التطورات الأخيرة.



وجدد السفير السعودي دعم بلاده للبنان ولسياسة الحكومة اللبنانية وقراراتها، فيما شكر الوزير رجي المملكة على دعمها ووقوفها الدائمَين إلى جانب لبنان في كل المراحل، مؤكدا "حرصه على أفضل العلاقات معها".