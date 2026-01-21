أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما

علِقت أكثر من 300 سيارة مستوردة إلى لبنان منذ 20 يوماً على الحدود اللبنانية ـ السورية، وتحديداً عند نقطة المصنع، بسبب إجراءات جديدة للجمارك.



وفي هذا السياق، نفذ أصحاب مكاتب التخليص الجمركي وشركات الشحن اعتصاماً رافعين الصوت للافراجِ عن هذه السيارات.