بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي

أخبار لبنان
2026-01-21 | 07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي

ذكر نائب رئيسِ مجلس النواب إلياس بو صعب أن مشروع قانونٍ معجّل وصل من الحكومة إلى مجلس النواب يطالِب بعددٍ من التعديلات، من بينها تعليق الدائرة 16 وإقامة ميغاسنتر.

وأشار، في تصريح بعد لقائه الرئيس برّي، إلى أن على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستحصل في موعدها وعلى أساس القانون الحالي.

وقال: "لا يمكن بعد اليوم أن نُدخل تعديلات على القانون الحالي، لأن ذلك يتعلق بإعادة فتح المهل."

أخبار لبنان

الحكومة

الانتخابات

ستجري

القانون

الحالي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
