الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بدر لـ حوار المرحلة: أكثرية الكتل السياسية "مرتاحة" لتأجيل الإنتخابات... ولن يسلم الحزب سلاحه قبل حصوله على ضمانات

أخبار لبنان
2026-01-21 | 15:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بدر لـ حوار المرحلة: أكثرية الكتل السياسية &quot;مرتاحة&quot; لتأجيل الإنتخابات... ولن يسلم الحزب سلاحه قبل حصوله على ضمانات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بدر لـ حوار المرحلة: أكثرية الكتل السياسية "مرتاحة" لتأجيل الإنتخابات... ولن يسلم الحزب سلاحه قبل حصوله على ضمانات

أوضح النائب نبيل بدر أن "هم الأمير يزيد بن فرحان كان أن يلتقي بالأشخاص الذين لديهم إشكالات في قضية الأمير الوهمي."

وفي حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، قال: "على المستوى الاستراتيجي الكبير، أنا مع المملكة العربية السعودية، وأنا لا أطلب مواعيد من السفراء."

وأضاف: "لم أقل إن لا علاقة تجمعني والأمير السعودي لكن لا لقاءات ثنائية بيننا."

وأشار بدر إلى أن "الأمير يزيد بن فرحان لديه رغبة في إحداث حالة ضمن الطائفة السنية."

ورأى أن "البعض ينتظر الضوء الأخضر الخارجي لتأجيل الانتخابات، واكثرية الكتل السياسية "مرتاحة" لتأجيلها."

وأكد أن "الحالة الشعبية في بيروت ليست محصورة حزبيًا، فكل مرشح له شعبية معينة، ونحن نمتلك المزاج البيروتي السني."

وقال إن "لا تواصل مع أحد من تيار المستقبل، فهم اعتزلوا العمل السياسي."
واعتبر أنه "لا يجوز أن أتحالف مع الأحزاب التي قسمت الحصص في بيروت مع الحزب وغيره."

وشدد على أنه "على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي نهبته بنفسها،" سائلًا: "ما المانع من الاستفادة من الذهب لرد أموال الناس؟"

ولفت إلى أن "حزب الله لا يزال يملك ترسانة استراتيجية كبيرة بحسب الأقوال الأميركية، وهذا الكلام لا يريحنا."

ورأى أنه "يجب خوض مفاوضات جدية مع الولايات المتحدة وإبلاغها بوضوح أننا لا نريد السلاح ولا نريد أن تستمر إسرائيل في استهدافنا."
 
كذلك، أشار إلى أن "لدى كل الأحزاب أسلحة غير شرعية لكن لا يمكن مقارنتها بسلاح الحزب."
 
وقال: "لن يسلم الحزب سلاحه قبل حصوله على ضمانات بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها."

أخبار لبنان

المرحلة:

أكثرية

الكتل

السياسية

"مرتاحة"

لتأجيل

الإنتخابات...

الحزب

سلاحه

حصوله

ضمانات

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:49

النائب نبيل بدر لـ "حوار المرحلة": البعض ينتظر الضوء الأخضر الخارجي لتأجيل الانتخابات واكثرية الكتل السياسية "مرتاحة" لتأجيل الانتخابات

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-03

النائب غادة أيوب لـ "حوار المرحلة": الطائفة الشيعية تنتفض اليوم على داخلها وترفض هيمنة الثنائي عليها وقد نصل إلى مرحلة يأتي بها الحزب ويسلم سلاحه

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-10

الصايغ لـ "حوار المرحلة" : الحزب يشعر أن تصويت الشيعة في الخارج لن يصب في مصلحته والسلاح لن يؤثّر على الانتخابات بل الوضع المالي للحزب

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-12

النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": سلاح الحزب وُجد في لبنان تحت ذريعة تحرير فلسطين فكم قتيل إسرائيلي سقط مقابل كم قتيل لبناني وشهيد سياسي سقط بسبب سلاحه؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
14:26

المفتي قبلان: حقّ لبنان أن يُدار بعقل شجاع وحسابات دقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:23

واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك

LBCI
أخبار لبنان
09:42

بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات

LBCI
آخر الأخبار
11:45

ترامب: لا أعتقد أنه من الضروري استخدام السلاح في قضية غرينلاند

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:31

قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:23

واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك

LBCI
أخبار دولية
13:22

كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد

LBCI
أخبار دولية
13:15

ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More