بدر لـ حوار المرحلة: أكثرية الكتل السياسية "مرتاحة" لتأجيل الإنتخابات... ولن يسلم الحزب سلاحه قبل حصوله على ضمانات

أوضح النائب نبيل بدر أن "هم الأمير يزيد بن فرحان كان أن يلتقي بالأشخاص الذين لديهم إشكالات في قضية الأمير الوهمي."



وفي حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، قال: "على المستوى الاستراتيجي الكبير، أنا مع المملكة العربية السعودية، وأنا لا أطلب مواعيد من السفراء."



وأضاف: "لم أقل إن لا علاقة تجمعني والأمير السعودي لكن لا لقاءات ثنائية بيننا."



وأشار بدر إلى أن "الأمير يزيد بن فرحان لديه رغبة في إحداث حالة ضمن الطائفة السنية."



ورأى أن "البعض ينتظر الضوء الأخضر الخارجي لتأجيل الانتخابات، واكثرية الكتل السياسية "مرتاحة" لتأجيلها."



وأكد أن "الحالة الشعبية في بيروت ليست محصورة حزبيًا، فكل مرشح له شعبية معينة، ونحن نمتلك المزاج البيروتي السني."



وقال إن "لا تواصل مع أحد من تيار المستقبل، فهم اعتزلوا العمل السياسي."

واعتبر أنه "لا يجوز أن أتحالف مع الأحزاب التي قسمت الحصص في بيروت مع الحزب وغيره."



وشدد على أنه "على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي نهبته بنفسها،" سائلًا: "ما المانع من الاستفادة من الذهب لرد أموال الناس؟"



ولفت إلى أن "حزب الله لا يزال يملك ترسانة استراتيجية كبيرة بحسب الأقوال الأميركية، وهذا الكلام لا يريحنا."



ورأى أنه "يجب خوض مفاوضات جدية مع الولايات المتحدة وإبلاغها بوضوح أننا لا نريد السلاح ولا نريد أن تستمر إسرائيل في استهدافنا."

كذلك، أشار إلى أن "لدى كل الأحزاب أسلحة غير شرعية لكن لا يمكن مقارنتها بسلاح الحزب."وقال: "لن يسلم الحزب سلاحه قبل حصوله على ضمانات بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها."