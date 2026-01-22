قائد الجيش عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة مع السفير المصري والتقى أبو فاعور

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة السفير المصري في لبنان علاء موسى يرافقه الملحق العسكري العقيد أيمن عبد الصادق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



كما استقبل النائب وائل أبو فاعور، وجرى عرض الأوضاع العامة في البلاد.