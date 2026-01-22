الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة الاشغال ناقشت خطة الوزارة رسامني: انطلاق مطار القليعات قبل الصيف والنقل المشترك اولوية وطنية
أخبار لبنان
2026-01-22 | 11:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
لجنة الاشغال ناقشت خطة الوزارة رسامني: انطلاق مطار القليعات قبل الصيف والنقل المشترك اولوية وطنية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم، في مجلس النواب، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والنواب الأعضاء، خصصت لعرض خطة وزارة الأشغال للعام الحالي ومناقشة مختلف ملفاتها.
عطية
وأشار عطية بعد الجلسة، إلى أن "اللجنة استمعت إلى عرض عام وشامل لخطة العمل، جرى البحث في تفاصيلها كافة"، مهنئا وزير الأشغال على "الإصلاحات التي أنجزت داخل الوزارة، ولا سيما على صعيد تحسين مستوى الأداء الإداري والإشراف على المكاتب الهندسية"، مؤكدا أن "هذه الإصلاحات تشكل انطلاقة سليمة تنسجم مع رؤية علمية متوازنة تراعي مختلف المناطق، وقد حظيت بتقدير أعضاء اللجنة".
ولفت إلى أن "الخطة المستقبلية تتضمن عناصر أساسية، أبرزها وجود هيئة ناظمة في المطار، واستراتيجية واضحة في ملف النقل، إضافة إلى مقاربة علمية لملف النقل المشترك".
كما نوه بـ"الإيجابيات التي تم لمسها في عدد من النقاط"، مثنيا على "قرار الوزير فتح تحقيق في عدد من الملفات، ولا سيما ما يتصل باللجنة المؤقتة في مرفأ بيروت".
وأشار إلى "الاتفاق مع الوزير على تنظيم زيارات ميدانية متخصصة إلى المرافئ"، معتبرا أن "الأهم هو التأكيد على أن مطار القليعات سيبدأ العمل خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر".
وفي ما يخص النقل المشترك، أوضح أن "عدد الباصات العاملة بات يقارب 130 باصا، مع خطط لزيادته"، شاكرا النائب فؤاد مخزومي على "وعده بتقديم هبة من مؤسسته لدعم هذا القطاع في عدد من المناطق".
ورفض عطية "التعديات التي تطال باصات النقل المشترك"، مشددا على أن "الوزير سيكون حاسما في معالجته". ووجه، باسم اللجنة، "نداء إلى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية لتوقيف المتورطين، ولا سيما أن صورهم متوافرة"، مؤكدا أن "اللجنة لن تقبل بانحدار هذا المرفق الحيوي".
رسامني
بدوره، أكد وزير الأشغال أن "الجلسة كانت بالغة الأهمية، وقد شكلت مناسبة لجمع المدراء العامين الجدد ورؤساء مجالس الإدارة المعينين أو المكلفين حديثا في جلسة تعارف مع النواب، ما أتاح فتح قنوات تواصل مباشرة بين الإدارات المعنية والسلطة التشريعية"، مشددا على أن "هذا التفاعل ضروري لتكامل العمل الحكومي مع المسار التشريعي".
وأوضح أن "كل مدير عام ورئيس مجلس إدارة قدم عرضا موجزا لخطة عمله ومشاريعه المستقبلية، ما أتاح نقاشا مباشرا وتفاعليا حول الأولويات والتحديات"، مشددا على أن "تحقيق الأهداف يتطلب تشريعا متجددا وقوانين حديثة تواكب متطلبات المرحلة".
وفي ما يتعلق بالمطارات، أكد رسامني "التزام الحكومة بأن يشهد مطار القليعات انطلاقة جديدة قبل الموسم الصيفي"، مشيرا إلى أن "العمل جار على أكثر من مشروع، بعضها سيظهر أثره في المدى القريب، فيما يمتد بعضها الآخر على المدى الطويل".
كما تطرق إلى ملف مطار رفيق الحريري الدولي باعتباره من "الملفات التي تهم شريحة واسعة من اللبنانيين".
وفي موضوع النقل المشترك، أعلن أن "ما يحصل من أعمال شغب على بعض الباصات غير مقبول"، كاشفا أنه أجرى "اتصالات مع وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية المعنية، خصوصا أن هذه الباصات مجهزة بكاميرات، وقد باتت صور المتسببين بالمخالفات متوافرة، وطُلب اتخاذ إجراءات فورية بحقهم"، مؤكدا أن "النقل المشترك خدمة أساسية تهم جميع اللبنانيين وتسهل وصولهم إلى مدينة بيروت من مختلف المناطق".
وفي السياق نفسه، أعلن رسامني أن "الوزارة تعمل ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكة النقل المشترك، تقضي بتشغيل نحو 230 باصا في المرحلة الحالية، على أن يرتفع العدد إلى 400 باص، بما يتيح تغطية متوازنة لمختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب".
وأشار إلى أن "ضيق الوقت لم يسمح بالإجابة على جميع أسئلة النواب، ما استدعى الاتفاق على تنظيم جولات ميدانية للجنة الأشغال على عدد من المرافق العامة، من مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس، إضافة إلى هيئة الطيران المدني، للاطلاع على واقع هذه المرافق ومتابعة خطط التطوير الموضوعة لها".
ولفت إلى بحث ملف مصلحة سكك الحديد، كاشفا عن "مشروع قيد الدراسة لإعادة ربط طرابلس بالعبودية والعريضة عبر خط سكة حديد، بالتوازي مع إعداد دراسة جدوى اقتصادية لربط مرفأ طرابلس بالحدود السورية".
وأكد أن "تعيين مدراء عامين أو مجالس إدارة جدد لا يعني طي صفحة الماضي"، لافتا إلى أن "عدة ملفات أحيلت إلى المدعي العام المالي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أساء إدارة المسؤولية أو استغل موقعه"، معتبرا أن "المحاسبة تشكل الأساس لأي مسار إصلاحي أو تطويري مستدام".
أخبار لبنان
الاشغال
ناقشت
الوزارة
رسامني:
انطلاق
القليعات
الصيف
والنقل
المشترك
اولوية
وطنية
التالي
وزارة المال: حولنا إلى مصرف لبنان ٣٧،٥ مليون دولار من عائدات الخلوي لعام ٢٠٢٤ لصالح البلديات والاتحادات
رئيس الرابطة المارونية: التطاول على فخامة الرئيس تخطى الحدود
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-13
لجنة الأشغال والطاقة ناقشت مشاريع قوانين الكهرباء
أخبار لبنان
2025-11-13
لجنة الأشغال والطاقة ناقشت مشاريع قوانين الكهرباء
0
آخر الأخبار
2026-01-19
وزير الأشغال فايز رسامني لـ"عشرين 30": النقل المشترك تفعّل وهناك 7000 شخص يستخدمه وشراكة بين القطاع العام والخاص بدأت بالهبة الفرنسية
آخر الأخبار
2026-01-19
وزير الأشغال فايز رسامني لـ"عشرين 30": النقل المشترك تفعّل وهناك 7000 شخص يستخدمه وشراكة بين القطاع العام والخاص بدأت بالهبة الفرنسية
0
أخبار لبنان
2025-11-27
لجنة الاشغال ناقشت وضع الطرق وأوصت بالتنسيق بين الوزارات والبلديات وإجراء مسح للتعديات والمخالفات الواقعة على الأنهر
أخبار لبنان
2025-11-27
لجنة الاشغال ناقشت وضع الطرق وأوصت بالتنسيق بين الوزارات والبلديات وإجراء مسح للتعديات والمخالفات الواقعة على الأنهر
0
أخبار لبنان
2025-11-26
رسامني: ما حصل يؤكّد أنّ وزارة الأشغال جاهزة وفعّالة وقادرة على مواجهة أي منخفض مُقبل
أخبار لبنان
2025-11-26
رسامني: ما حصل يؤكّد أنّ وزارة الأشغال جاهزة وفعّالة وقادرة على مواجهة أي منخفض مُقبل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:05
مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال يضبط أبقارًا وعجولاً مهرّبة ويوقف متورطين
أمن وقضاء
13:05
مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال يضبط أبقارًا وعجولاً مهرّبة ويوقف متورطين
0
أخبار لبنان
12:52
السفير السعودي يستقبل النائب فؤاد مخزومي... وهذا ما تم عرضه
أخبار لبنان
12:52
السفير السعودي يستقبل النائب فؤاد مخزومي... وهذا ما تم عرضه
0
أخبار لبنان
12:29
"كلنا بيروت" يجدد دعمه للمفتي دريان ويرفض أي استهداف لدار الفتوى ويطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
أخبار لبنان
12:29
"كلنا بيروت" يجدد دعمه للمفتي دريان ويرفض أي استهداف لدار الفتوى ويطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
0
خبر عاجل
12:23
سلام اجتمع بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في دافوس: اتفاق على إرسال خبراء إلى لبنان بين 9 و13 المقبل
خبر عاجل
12:23
سلام اجتمع بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في دافوس: اتفاق على إرسال خبراء إلى لبنان بين 9 و13 المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-03
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط
أمن وقضاء
2025-12-03
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط
0
أخبار لبنان
10:27
"وطن الإنسان": تحذير من التصعيد العسكريّ واستهجان التعرّض لرموز الدولة
أخبار لبنان
10:27
"وطن الإنسان": تحذير من التصعيد العسكريّ واستهجان التعرّض لرموز الدولة
0
آخر الأخبار
2025-11-29
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إعتبارًا من الساعة 8:00 حتى 14:00
آخر الأخبار
2025-11-29
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إعتبارًا من الساعة 8:00 حتى 14:00
0
خبر عاجل
05:24
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: على حماس التخلي عن سلاحها وإلا ستكون نهايتها وايران ترغب في الحوار وسنتحاور معها
خبر عاجل
05:24
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: على حماس التخلي عن سلاحها وإلا ستكون نهايتها وايران ترغب في الحوار وسنتحاور معها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:16
في صيدا... ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية والفيتامينات غير المرخصة والمهربة
أمن وقضاء
12:16
في صيدا... ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية والفيتامينات غير المرخصة والمهربة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
تقارير نشرة الاخبار
07:57
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
07:56
المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي
0
أخبار دولية
07:48
الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام
أخبار دولية
07:48
الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام
0
أخبار دولية
07:47
وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
أخبار دولية
07:47
وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
0
أخبار دولية
05:58
ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان
أخبار دولية
05:58
ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان
0
أخبار دولية
05:44
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
أخبار دولية
05:44
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
0
أخبار دولية
02:55
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
أخبار دولية
02:55
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
حال الطقس
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
2
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
3
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
4
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
5
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
6
خبر عاجل
14:04
يديعوت أحرونوت عن مصادر: سلاح الجو الإسرائيلي هاجم 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان
خبر عاجل
14:04
يديعوت أحرونوت عن مصادر: سلاح الجو الإسرائيلي هاجم 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان
7
خبر عاجل
14:09
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش قتل تاجر أسلحة رئيسيا كان جزءا من شبكة تهريب عند الحدود السورية اللبنانية
خبر عاجل
14:09
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش قتل تاجر أسلحة رئيسيا كان جزءا من شبكة تهريب عند الحدود السورية اللبنانية
8
خبر عاجل
14:07
غارات اسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية السورية داخل الاراضي السورية في منطقة حوش السيد علي وسُمعت في الهرمل والقصر والمشرفة والشواغير
خبر عاجل
14:07
غارات اسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية السورية داخل الاراضي السورية في منطقة حوش السيد علي وسُمعت في الهرمل والقصر والمشرفة والشواغير
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More