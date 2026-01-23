الأخبار
بري يدعو الى جلسة لمناقشة الموازنة العامة
أخبار لبنان
2026-01-23 | 02:27
بري يدعو الى جلسة لمناقشة الموازنة العامة
دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إلى جلسة لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2026، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر ومساء أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس الواقعين فيه 27/28/29 من شهر كانون الثاني الحالي.
