مياه لبنان الجنوبي: تضرّر محطة الزاهرية في الغارة على قناريت

أعلنت مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي" في بيان، أن "الغارات الجوية التي شنّها العدو الإسرائيلي على بلدة قناريت في قضاء صيدا جنوب لبنان، أدت الى أضرار مباشرة في محطة الزاهرية، وهي جزء من منظومة المياه التي تخدم أحياء عدة في المنطقة".



وأشارت الى أنه "على الفور قامت فرق المؤسسة بالكشف على المحطة لتقييم الاضرار وإعداد التقارير الأولية، علماً أن المؤسسة اعتمدت على البدائل السريعة لضمان استمرارية التغذية بالمياه من المحطة للمشتركين".



وجددت استنكارها "القاطع لاستهداف البنى التحتية المدنية"، ودعت المنظمات الدولية والجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها في حماية المرافق العامة، لاسيما المياه والكهرباء".