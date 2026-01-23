البستاني يثمّن قرار تجميد حسابات نقيب المحاسبين المجازين ايلي عبود المتعلقة بقضية الوزير امين سلام

دوّن النائب فريد البستاني على حسابه على منصة "X" ,"‏إن قرار تجميد الحسابات، وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة لتقيب المحاسبين المجازين إيلي عبود المتهم بقضية إبتزاز شركات التأمين المتعلقة بإتهامات الفساد بحق وزير الإقتصاد السابق أمين سلام ، تعدّ خطوة ممتازة على طريق كشف الحقيقة ومحاسبة الفاسدين."