الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حبيب: العهد أعاد الدولة إلى المسار بعدما كانت على حافة السقوط
أخبار لبنان
2026-01-23 | 03:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
حبيب: العهد أعاد الدولة إلى المسار بعدما كانت على حافة السقوط
اعتبر رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان مديره العام أنطوان حبيب في بيان، أنه "من غير المنصف، بل من المضلِّل، الحكم على عهد رئاسي من سنة واحدة فقط، خصوصاً عندما تكون هذه السنة قد جاءت بعد أكثر من عامين ونصف العام على الفراغ الرئاسي، وانهيار شامل في مؤسسات الدولة، وتعطيل شبه كامل للحياة الدستورية".
وقال: "مع ذلك، وخلال السنة الأولى فقط من ولاية الرئيس جوزاف عون، سُجِّلت إنجازات فعلية لا يمكن إنكارها: إنهاء الفراغ الرئاسي وإعادة الانتظام الدستوري، وهو إنجاز بحد ذاته بعد شلل طويل أصاب الدولة. تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد المنتظم وإصدار القرارات، بعدما كانت الدولة شبه معطّلة. إعادة تفعيل المؤسسات عبر تعيينات دبلوماسية إدارية وأمنية وقضائية أساسية، أعادت الحدّ الأدنى من هيبة الدولة وانتظام عملها. إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشفافية عالية بعد تعطيل دام سنوات. إقرار موازنة 2025 وإحالة موازنة 2026 ضمن المهلة الدستورية، في خطوة افتقدها لبنان لسنوات. تعزيز الأمن الداخلي ودعم دور الجيش والقوى الأمنية، مع التشديد الواضح على أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة. تثبيت الاستقرار وضبط الحدود ومنع انزلاق لبنان إلى فوضى أمنية أو مواجهة مفتوحة، في مرحلة إقليمية شديدة الخطورة. إعادة وصل لبنان بمحيطه العربي والدولي عبر زيارات واتصالات أعادت فتح الأبواب التي كانت مغلقة أمام الدولة اللبنانية. إطلاق مسار إصلاحي اقتصادي وإداري كمرحلة تأسيسية بعد سنوات من الانهيار، مع الاعتراف الصريح بأن الإصلاح العميق يحتاج وقتاً وإرادة سياسية متراكمة".
ولفت إلى أن "هذه الإنجازات ليست شعارات، بل وقائع تحققت في سنة واحدة فقط، وهي تمثل مرحلة تأسيس ضرورية قبل الدخول في الإصلاحات الكبرى".
ورأى أن "من يطالب بإنجازات إعجازية خلال عام واحد، فهو إمّا يتجاهل عمداً حجم الدمار الذي ورثه العهد، أو يمارس مزايدة سياسية لا علاقة لها بالواقع. العهد لم ينتهِ، بل بدأ. وأمام رئيس الجمهورية خمس سنوات كاملة لاستكمال الملفات الكبرى، وتكون المحاسبة في نهاية الولاية، لا في سنتها الأولى".
وقال: "التاريخ لا يُكتب بالصراخ، بل بالوقائع. والوقائع تقول إن هذا العهد أعاد الدولة إلى المسار، بعدما كانت على حافة السقوط".
أخبار لبنان
العهد
الدولة
المسار
بعدما
السقوط
التالي
الحجار نقل الى الرئيس عون دعم ملك البحرين وعرض معه تحضيرات مؤتمر باريس
البستاني يثمّن قرار تجميد حسابات نقيب المحاسبين المجازين ايلي عبود المتعلقة بقضية الوزير امين سلام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-30
حبيب: زيارة البابا تعيد الأمل والرجاء إلى أرض طالما كانت منارة الإيمان والسلام
أخبار لبنان
2025-11-30
حبيب: زيارة البابا تعيد الأمل والرجاء إلى أرض طالما كانت منارة الإيمان والسلام
0
آخر الأخبار
2026-01-08
وزير الخزانة الأميركيّ: هذه لحظة حرجة في إيران والاقتصاد على حافة الانهيار
آخر الأخبار
2026-01-08
وزير الخزانة الأميركيّ: هذه لحظة حرجة في إيران والاقتصاد على حافة الانهيار
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-09
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-09
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
0
آخر الأخبار
2026-01-09
النائب رازي الحاج لـ"جدل": لماذا لم يتم اطلاق مسار اعادة هيكلة الدين العام وعدم تحديد مسؤولية الدولة تجاه دينها المباشر لمصرف لبنان
آخر الأخبار
2026-01-09
النائب رازي الحاج لـ"جدل": لماذا لم يتم اطلاق مسار اعادة هيكلة الدين العام وعدم تحديد مسؤولية الدولة تجاه دينها المباشر لمصرف لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:30
أمن الدولة أوقفت سوريين حائزين على دفاتر سوق سورية مزوّرة في أنطلياس
أمن وقضاء
07:30
أمن الدولة أوقفت سوريين حائزين على دفاتر سوق سورية مزوّرة في أنطلياس
0
أخبار لبنان
07:18
رجي لوفد من العرقوب مزارع شبعا مسؤولية الدولة ولن تتخلى عن أيّ شبرٍ منها
أخبار لبنان
07:18
رجي لوفد من العرقوب مزارع شبعا مسؤولية الدولة ولن تتخلى عن أيّ شبرٍ منها
0
أمن وقضاء
06:58
روّجا المخدّرات في كورنيش النهر ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما وتضبط كميّة منها
أمن وقضاء
06:58
روّجا المخدّرات في كورنيش النهر ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما وتضبط كميّة منها
0
أخبار لبنان
06:48
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
أخبار لبنان
06:48
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-17
كوستا: حلف الأطلسي هو الجهة المناسبة للتعامل مع مخاوف أميركا الأمنية في غرينلاند
أخبار دولية
2026-01-17
كوستا: حلف الأطلسي هو الجهة المناسبة للتعامل مع مخاوف أميركا الأمنية في غرينلاند
0
أخبار لبنان
2025-12-11
زيارتان للسفير الأميركي إلى عين التينة خلال 24 ساعة… وبري يردّ على براك: “غلطة كبيرة”
أخبار لبنان
2025-12-11
زيارتان للسفير الأميركي إلى عين التينة خلال 24 ساعة… وبري يردّ على براك: “غلطة كبيرة”
0
أخبار دولية
02:02
الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب
أخبار دولية
02:02
الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب
0
صحف اليوم
2025-12-15
لبنان وإيران في مرحلة دقيقة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2025-12-15
لبنان وإيران في مرحلة دقيقة (الشرق الأوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
0
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
3
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
4
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
5
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
6
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
7
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
8
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More