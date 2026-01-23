الأخبار
حبيب: العهد أعاد الدولة إلى المسار بعدما كانت على حافة السقوط

أخبار لبنان
2026-01-23 | 03:17
مشاهدات عالية
3min
حبيب: العهد أعاد الدولة إلى المسار بعدما كانت على حافة السقوط

اعتبر رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان مديره العام أنطوان حبيب في بيان، أنه "من غير المنصف، بل من المضلِّل، الحكم على عهد رئاسي من سنة واحدة فقط، خصوصاً عندما تكون هذه السنة قد جاءت بعد أكثر من عامين ونصف العام على الفراغ الرئاسي، وانهيار شامل في مؤسسات الدولة، وتعطيل شبه كامل للحياة الدستورية".


وقال: "مع ذلك، وخلال السنة الأولى فقط من ولاية الرئيس جوزاف عون، سُجِّلت إنجازات فعلية لا يمكن إنكارها: إنهاء الفراغ الرئاسي وإعادة الانتظام الدستوري، وهو إنجاز بحد ذاته بعد شلل طويل أصاب الدولة. تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد المنتظم وإصدار القرارات، بعدما كانت الدولة شبه معطّلة. إعادة تفعيل المؤسسات عبر تعيينات دبلوماسية إدارية وأمنية وقضائية أساسية، أعادت الحدّ الأدنى من هيبة الدولة وانتظام عملها. إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشفافية عالية بعد تعطيل دام سنوات. إقرار موازنة 2025 وإحالة موازنة 2026 ضمن المهلة الدستورية، في خطوة افتقدها لبنان لسنوات. تعزيز الأمن الداخلي ودعم دور الجيش والقوى الأمنية، مع التشديد الواضح على أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة. تثبيت الاستقرار وضبط الحدود ومنع انزلاق لبنان إلى فوضى أمنية أو مواجهة مفتوحة، في مرحلة إقليمية شديدة الخطورة. إعادة وصل لبنان بمحيطه العربي والدولي عبر زيارات واتصالات أعادت فتح الأبواب التي كانت مغلقة أمام الدولة اللبنانية. إطلاق مسار إصلاحي اقتصادي وإداري كمرحلة تأسيسية بعد سنوات من الانهيار، مع الاعتراف الصريح بأن الإصلاح العميق يحتاج وقتاً وإرادة سياسية متراكمة".

ولفت إلى أن "هذه الإنجازات ليست شعارات، بل وقائع تحققت في سنة واحدة فقط، وهي تمثل مرحلة تأسيس ضرورية قبل الدخول في الإصلاحات الكبرى".

ورأى أن "من يطالب بإنجازات إعجازية خلال عام واحد، فهو إمّا يتجاهل عمداً حجم الدمار الذي ورثه العهد، أو يمارس مزايدة سياسية لا علاقة لها بالواقع. العهد لم ينتهِ، بل بدأ. وأمام رئيس الجمهورية خمس سنوات كاملة لاستكمال الملفات الكبرى، وتكون المحاسبة في نهاية الولاية، لا في سنتها الأولى".

وقال: "التاريخ لا يُكتب بالصراخ، بل بالوقائع. والوقائع تقول إن هذا العهد أعاد الدولة إلى المسار، بعدما كانت على حافة السقوط".

أخبار لبنان

العهد

الدولة

المسار

بعدما

السقوط

