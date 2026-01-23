الحجار نقل الى الرئيس عون دعم ملك البحرين وعرض معه تحضيرات مؤتمر باريس

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار على نتائج زيارته إلى مملكة البحرين واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين فيها، ناقلًا إلى رئيس الجمهورية تحيّات الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وتمنياته للبنان بدوام الاستقرار والأمن، مع التشديد على وقوف البحرين الدائم إلى جانب لبنان ودعمه في مختلف المجالات.



كما تطرّق البحث إلى الأوضاع الأمنية والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرّر في شهر آذار المقبل في باريس.