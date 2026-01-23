الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
أخبار لبنان
2026-01-23 | 06:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
3
min
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا، الأوضاع العامة عموما والوضع في الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية وتوسعها الى البقاع.
وتطرق البحث الى اللقاءات التي تعقد لمعالجة التصعيد الإسرائيلي والى سبل مساعدة أهالي القرى الحدودية المدمرة للعودة الى قراهم وتقديم الدعم اللازم لهم في أماكن وجودهم.
وبعد اللقاء، سئل الرئيس بري عن جو اللقاء مع الرئيس عون فأجاب: " دائما اسأل هذا السؤال وجوابي واحد: كل اللقاءات مع فخامة الرئيس دائما ممتازة".
وبحث الرئيس عون مع وفد "تجمع ابناء البلدات الجنوبية الحدودية" في وضع النازحين مؤكداً متابعته اليومية لما يحصل على ارض الجنوب ومعاناة اهله وسكانه. وشدد على ان الدولة تتمسك بعودة الاهالي الى ارضهم ووقف الاعتداءات الاسرائيلية، واطلاق الاسرى وهي تطالب بذلك بشكل دائم لا سيما خلال اجتماعات لجنة "الميكانيزم"، حيث يؤكد السفير سيمون كرم أن هوية ابن الجنوب مرتبطة بأرضه وان لا عودة عن هذا المطلب.
ونفى رئيس الجمهورية وجود اي اقتراح حول إخلاء المنطقة الحدودية الجنوبية من سكانها وتحويلها الى منطقة اقتصادية عازلة. إلا أنه أكد ضرورة العمل على إعادة اعمارها وتقوية اقتصادها وتأمين فرص عمل لسكانها ما يعزز الاستقرار الاقتصادي وبالتالي الأمني فيها".
واكد الرئيس عون خلال اللقاء اهمية تأمين الحماية الكاملة لأهل هذه المنطقة من خلال تعزيز وجود مراكز جديدة للجيش في بلداتها ومؤازرة قوات "اليونيفيل" له لتأمين مظلة دولية لهذه الحماية.
واوضح رئيس الجمهورية انه على تواصل مع رئيس الحكومة ووزير المالية لإيجاد السبل الآيلة الى تقديم المساعدات والتعويضات لسكان المنطقة الذين تهجروا وخسروا منازلهم ومصدر رزقهم .
وشدد على انه لا يمكن للبنان ان يتعافى ويزدهر ويعيش بسلام اذا كان الجنوب جريحا وابناؤه يعانون.
وزير الداخلية احمد الحجار
واطلع الرئيس عون من وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار على نتائج زيارته الى البحرين واللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين فيها، وفي مقدمهم الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة الذي حمّله تحياته الى الرئيس عون ، مشددا على وقوف البحرين الدائم الى جانب لبنان ودعمه في مختلف المجالات. كذلك تطرق البحث الى الأوضاع الأمنية والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر عقده في شهر آذار المقبل في باريس.
وزيرا الثقافة والسياحة
واستقبل الرئيس عون، وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ووزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود وعرض معهما مواضيع تتعلق بعمل الوزارتين ولا سيما النشاطات الثقافية والسياحية المشتركة المقرر تنظيمها خلال الأشهر المقبلة. كما اطلع على الحركة السياحية في فصل الشتاء وحركة الحجوزات في المؤسسات السياحية والفندقية.
سفير فرنسا
وعرض الرئيس عون مع السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو معه التحضيرات لانعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل. وأجرى الرئيس عون والسفير ماغرو جولة افق تناولت الاوضاع المحلية والاقليمية في ضوء التطورات الاخيرة.
أخبار لبنان
الرئيس
معالجة
التصعيد
الإسرائيلي
وتابع
أوضاع
القرى
الحدودية
واستقبل
ماغرو
وزراء
التالي
روّجا المخدّرات في كورنيش النهر ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما وتضبط كميّة منها
الوزير حيدر بحث وسفير الصين في سبل مساعدة بلاده لبنان على اعادة الاعمار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:18
الرئيس عون أمام وفد ابناء البلدات الجنوبية: ننسق مع قيادة الجيش على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية
أخبار لبنان
05:18
الرئيس عون أمام وفد ابناء البلدات الجنوبية: ننسق مع قيادة الجيش على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية
0
أخبار لبنان
2026-01-12
بري بحث مع رسامني في الأوضاع واستقبل محافظ بيروت ووفد ديوان المحاسبة ومحمد الحوت
أخبار لبنان
2026-01-12
بري بحث مع رسامني في الأوضاع واستقبل محافظ بيروت ووفد ديوان المحاسبة ومحمد الحوت
0
أخبار دولية
2025-12-07
نائب رئيس الوزراء الأردني بحث مع نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية
أخبار دولية
2025-12-07
نائب رئيس الوزراء الأردني بحث مع نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية
0
أخبار لبنان
2025-12-29
وزير الخارجية بحث مع ممثل الرئيس الفلسطيني في العلاقات الثنائية وأوضاع المخيمات وغزة
أخبار لبنان
2025-12-29
وزير الخارجية بحث مع ممثل الرئيس الفلسطيني في العلاقات الثنائية وأوضاع المخيمات وغزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:56
فضلو خوري بين الشخصيات المئة الأكثر تأثيرًا في علم الأورام لعام ٢٠٢٥ على مستوى العالم
أخبار لبنان
10:56
فضلو خوري بين الشخصيات المئة الأكثر تأثيرًا في علم الأورام لعام ٢٠٢٥ على مستوى العالم
0
أخبار لبنان
10:40
الرئيس عون يطلع على واقع واستراتيجية تطوير قطاع الدواجن في لبنان
أخبار لبنان
10:40
الرئيس عون يطلع على واقع واستراتيجية تطوير قطاع الدواجن في لبنان
0
أخبار لبنان
10:39
شحادة عرض مع السفير الأميركي مشاريع وزارة التكنولوجيا
أخبار لبنان
10:39
شحادة عرض مع السفير الأميركي مشاريع وزارة التكنولوجيا
0
أمن وقضاء
10:12
روّج المخدّرات في كورنيش النهر... مفرزة استقصاء بيروت توقفه وتضبط كميّة منها
أمن وقضاء
10:12
روّج المخدّرات في كورنيش النهر... مفرزة استقصاء بيروت توقفه وتضبط كميّة منها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)
0
منوعات
2026-01-22
من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)
منوعات
2026-01-22
من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة
تقارير نشرة الاخبار
08:20
براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة
تقارير نشرة الاخبار
08:20
براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:14
توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
08:14
توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
افرام والخازن: التغييرات في العالم والمنطقة تفترض تنسيقًا على المستوى الداخلي
تقارير نشرة الاخبار
07:58
افرام والخازن: التغييرات في العالم والمنطقة تفترض تنسيقًا على المستوى الداخلي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
لقاءٌ مرتقب بين ماكرون وسلام في باريس... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:57
لقاءٌ مرتقب بين ماكرون وسلام في باريس... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
06:48
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
أخبار لبنان
06:48
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
0
أخبار لبنان
04:24
تظاهرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ امام مبنى الجمارك: تعيين القزي اهانة فاضحة لدماء الضحايا
أخبار لبنان
04:24
تظاهرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ امام مبنى الجمارك: تعيين القزي اهانة فاضحة لدماء الضحايا
0
أخبار دولية
01:10
ترامب: "أسطول حربي" أميركي يتحرك باتجاه إيران
أخبار دولية
01:10
ترامب: "أسطول حربي" أميركي يتحرك باتجاه إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
3
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
4
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
5
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
6
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
7
أخبار لبنان
05:18
الرئيس عون أمام وفد ابناء البلدات الجنوبية: ننسق مع قيادة الجيش على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية
أخبار لبنان
05:18
الرئيس عون أمام وفد ابناء البلدات الجنوبية: ننسق مع قيادة الجيش على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية
8
فنّ
05:19
على أنغام "خليكي معي"... زين العمر وألين خلف يجتمعان سوياً وفيديو يوثّق اللحظة!
فنّ
05:19
على أنغام "خليكي معي"... زين العمر وألين خلف يجتمعان سوياً وفيديو يوثّق اللحظة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More