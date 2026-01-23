الأخبار
نديم الجميّل: حصر السلاح قرار لا مفرّ منه ولو هدد السلم الأهلي

أخبار لبنان
2026-01-23 | 14:53
نديم الجميّل: حصر السلاح قرار لا مفرّ منه ولو هدد السلم الأهلي
نديم الجميّل: حصر السلاح قرار لا مفرّ منه ولو هدد السلم الأهلي

أكد النائب نديم الجميّل أنه ليس مع ملاحقة أي صحافي، وأوضح أنه في حال استعدى الأمر ذلك، "هناك أصول يجب اتباعها وهناك أمور تخطت الحدود".

ورأى الجميّل، في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـ LBCI، أن خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون كان يجب أن يكون عالي السقف منذ البداية، مشيرًا الى أن ما حصل كان متوقعًا وأن حل مشكلة السلاح متعلقة بلبنان.

في السياق، اعتبر الجميّل أنه على أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن يفهم أنه لا يمكن أن يستخدم حجة السلم الأهلي في كل مرة وأنه هناك قرار يجب أن يتخذ.

وقال: "على حزب الله أن يختار بين الدولة والدويلة".

وأضاف: "حزب الله برأي ذاهب نحو التصعيد وعليه أن يتحمل المسؤولية، وعلى السلطة الشرعية والجيش اتخاذ القرار المناسب"، وشدد على أن "لا أحد بعد اليوم فوق القانون".

كذلك، أكد الجميّل أنه "إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية والجيش ورئيس الجمهورية قرارًا حاسمًا بحصر السلاح"، وقال "إن كان ذلك يهدد السلم الأهلي فليكن". 

ورأى أن "أفراد الجيش اللبناني لن ينقسموا".

وفي ما يخص الاحتقان في الشارع اللبناني، فاعتبر الجميّل أن "سببه أن النقاشات لا تحصل لا في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء".

وفي موضوع "الميكانيزم" أشار الى أنه لا يمكن معرفة الحاجة لهذه اللجنة، كما أنّ إضافة العنصر المدني إلى اللجنة لم تكن قرارًا أميركيًا. واعتبر أن القرار قد جاء متسرّعًا ودفعنًا ثمنه، وكان يجب أن يمرّ عبر مجلس الوزراء وفق الأصول الدستورية.

في سياق متصل، رأى أن "الوزير رجي لا يهدد السلم الاهلي وموقفه يجسد موقف رئيس الجمهورية" وأكد "له كل الدعم منا".

ولفت الى أنه سيترشح للإنتخابات النيابية، و"نحن و"القوات" حلفاء ليس فقط في الانتخابات ولكن من المبكر الحديث عن التحالفات الانتخابية".
 

