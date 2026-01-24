الصليب الاحمر: سحب إمرأة على قيد الحياة من تحت انقاض المبنى المنهار في القبة

أصدر الصليب الاحمر اللبناني بيانا جاء فيه: "على إثر انهيار مبنى في منطقة القبة - طرابلس فجر اليوم السبت، تحركت فرق الصليب الأحمر اللبناني الى المكان مدعمة ب ٦ سيارات اسعاف وفريق متخصص في البحث والانقاذ. وقد تم سحب امرأة على قيد الحياة تم نقلها الى أحد مستشفيات المنطقة. وبحسب ما أفيد من معلومات أولية، فانه لا يزال باقي أفراد العائلة وهم رجل و٣ اطفال تحت الانقاض. وتعمل الفرق على متابعة البحث والانقاذ".