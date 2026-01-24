وزير الصحة: لمعالجة جرحى انهيار مبنى القبة على نفقة وزارة الصحة

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة، أن الوزير ركان ناصر الدين أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في منطقة القبة في مدينة طرابلس شمال لبنان على نفقة الوزارة.



وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، أن حادث انهيار المبنى أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح، ونقلا إلى أحد مستشفيات المدينة.



وفق بيان صادر عن المكتب الاعلامي في الوزارة، فان المركز تابع منذ لحظة حصول الحادث، بالتنسيق مع الجهات الاسعافية المعنية، تطورات أعمال رفع الانقاض التي لا تزال مستمرة لإنقاذ الذين لا يزالون عالقين تحت الانقاض.