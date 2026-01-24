الأخبار
سلام يتابع انهيار مبنى القبة ويؤكد أولوية حماية أرواح المواطنين

أخبار لبنان
2026-01-24 | 03:18
مشاهدات عالية
سلام يتابع انهيار مبنى القبة ويؤكد أولوية حماية أرواح المواطنين
0min
سلام يتابع انهيار مبنى القبة ويؤكد أولوية حماية أرواح المواطنين

صدر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام:

"أتابع منذ الصباح الباكر مع  الامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي تطورات انهيار المبنى المتصدّع الذي كان قد تم إخلاؤه في منطقة القبة في طرابلس، وعملية إنقاذ أفراد العائلة التي كانت عادت إليه، وطلبت تأمين كل ما يلزم لهم.
كما شددت على ضرورة رفع مستوى الجهوزية وتكثيف التنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي وبلدية طرابلس وسائر الأجهزة المعنية، علماً أن الحكومة تولي قضية الأبنية المهددة بالانهيار في طرابلس أهمية قصوى، وتعمل على معالجتها وتأمين الأموال اللازمة لذلك بأسرع وقت.
فحماية أرواح المواطنين وسلامتهم تبقى أولوية مطلقة في عمل الحكومة."

أخبار لبنان

