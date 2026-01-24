خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية...والضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة

أكّد المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في حديث إلى الـLBCI، أن المبنيين المنهارين كانا قد أُخليا سابقًا بعد توجيه البلدية إنذارات للأهالي وتأمين أماكن سكن بديلة لهم.وأوضح أن فريقين من الإنقاذ يعملان في موقع الانهيار، أحدهما في الطوابق السفلى والآخر من الأعلى، في محاولة للوصول إلى مكان وجود العائلة العالقة.وأشار خريش إلى أن الضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة، رغم استخدام معدات متخصصة لرصد الأصوات تحت الأنقاض، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع أشخاص أحياء والعمل مستمر لإخراجهم.وقال" تم إنقاذ صبية على قيد الحياة فيما تشير معلومات الأهالي إلى وجود أربعة أشخاص عالقين وعمليات الإنقاذ قد تستغرق من 4 إلى 5 ساعات بحسب طبيعة الردم".