رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
أخبار لبنان
2026-01-24 | 03:49
مشاهدات عالية
رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
أخبار لبنان
التشققات
وحذّر
سكّان
المبنى...ولكن
يستجيب
آخر الأخبار
آخر الأخبار
07:40
هآرتس عن مصادر: زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى إسرائيل اليوم هدفها التنسيق تحسبا لأي هجوم محتمل على إيران
آخر الأخبار
07:40
هآرتس عن مصادر: زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى إسرائيل اليوم هدفها التنسيق تحسبا لأي هجوم محتمل على إيران
0
أخبار دولية
07:25
ليبيا توقع اتفاقية لجذب استثمارات في قطاع النفط تتجاوز 20 مليار دولار
أخبار دولية
07:25
ليبيا توقع اتفاقية لجذب استثمارات في قطاع النفط تتجاوز 20 مليار دولار
0
أخبار دولية
07:19
مصادر لرويترز: أميركا تضغط على بوليفيا لطرد جواسيس إيرانيين
أخبار دولية
07:19
مصادر لرويترز: أميركا تضغط على بوليفيا لطرد جواسيس إيرانيين
0
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
0
أخبار لبنان
06:45
الهيئات الاقتصادية دعت إلى الرجوع عن تعميم الليرة: يربك المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
06:45
الهيئات الاقتصادية دعت إلى الرجوع عن تعميم الليرة: يربك المؤسسات السياحية
0
أخبار لبنان
06:02
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟
أخبار لبنان
06:02
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟
0
أخبار لبنان
05:37
وزيرة التربية تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس " ICSEI 2026 " في قطر
أخبار لبنان
05:37
وزيرة التربية تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ39 لفعالية وتحسين المدارس " ICSEI 2026 " في قطر
اقتصاد
2025-11-17
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
اقتصاد
2025-11-17
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
0
أخبار دولية
00:13
ترامب: جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط
أخبار دولية
00:13
ترامب: جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط
0
أخبار لبنان
2026-01-22
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
2026-01-22
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
0
خبر عاجل
06:05
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
خبر عاجل
06:05
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
0
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
0
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
0
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
0
أخبار لبنان
05:04
رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت
أخبار لبنان
05:04
رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت
0
أخبار لبنان
03:49
رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
أخبار لبنان
03:49
رصد التشققات وحذّر سكّان المبنى...ولكن منهم من لم يستجيب
0
أخبار لبنان
03:36
خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية...والضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة
أخبار لبنان
03:36
خريش للـLBCI: تم إنقاذ صبية...والضجيج المحيط بالمبنى يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:36
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
تقارير نشرة الاخبار
16:36
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك
1
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
2
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
3
أخبار لبنان
11:48
هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون
أخبار لبنان
11:48
هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون
4
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
5
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
6
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
7
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
8
خبر عاجل
10:31
معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط
خبر عاجل
10:31
معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط
