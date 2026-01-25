المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة

تستمر عمليات البحث عن مفقودة من أصل خمسة أشخاص علقوا تحت رُكامِ مبنيين سكنيين انهارا في القبة بطرابلس، حيث تم إنقاذُ سيدة أمس صباحًا، وانتشالُ شخصٍ فارقَ الحياة لاحقًا.



أما فجرًا فتمكن الدفاع المدني من انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة في لحظة حبست الأنفاس.