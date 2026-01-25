الأخبار
وزير الصحة افتتح مركزا في برج البراجنة : تغطية 100% للنازحين من قرى الحافة الأمامية ابتداء من الأسبوع المقبل

أخبار لبنان
2026-01-25 | 03:57
مشاهدات عالية
وزير الصحة افتتح مركزا في برج البراجنة : تغطية 100% للنازحين من قرى الحافة الأمامية ابتداء من الأسبوع المقبل
4min
وزير الصحة افتتح مركزا في برج البراجنة : تغطية 100% للنازحين من قرى الحافة الأمامية ابتداء من الأسبوع المقبل

رعى وزير الصحة ركان ناصر الدين افتتاح مركز الإمام الحسين الصحي في برج البراجنة ، بدعوة من الجمعية الخيرية الإسلامية، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان،  في حضور فاعليات دينية واجتماعية وبلدية، ومخاتير المنطقة وأطباء والهيئة الإدارية للمركز.
 
ناصر الدين
 
وتحدث ناصر الدين موجها التحية الى منطقة برج البراجنة "التي كانت ولا تزال عنوانًا للأهالي الأعزاء من الجنوب والبقاع للسكن والمأوى والخدمة، وهي بيئة تعاني وتضحي حيث يتعرض أهلها لاعتداءات مستمرة وحشية غير مبرّرة تطال البشر والحجر، وتنال يوميًا من خيرة الشباب والأبناء بعدما قدموا الغالي والنفيس على مذبح الوطن الغالي".

وقال: "إن مسؤولية الدولة تبدأ في هذه الظروف حيث تتعدد أسئلة الناس حول إعادة الإعمار وتعويضات الإيواء والتقديمات الاجتماعية"،.

وأكد أنه نقل هذه الأسئلة إلى مجلس الوزراء، مؤكدًا أن "البيان الوزاري لا يقتصر فقط على موضوع الحصرية، بل يؤكد أيضًا تعزيز قدرة الجيش على صد العنوان وتعزيز حماية اللبنانيين وتحرير الأرض المحتلة وإعادة الأسرى".

وقال: "ما يحصل ليس إلا جزءًا من البيان الوزاري . إننا لا نسمح في الوقت نفسه بأن يدخل أي طرف بيننا وبين الجيش الوطني اللبناني ونحن نعوّل بشكل كبير على مسؤولية هذا الجيش في صد العدوان".

وأشار إلى "العمل على تحديد العدد الدقيق للنازحين من قرى الحافة الأمامية الحدودية، هذه القرى التي ضحّت وتعرضت للدمار وخرج أهلها منها على أمل العودة ولم يعودوا"،  معربا عن سروره إ ان يعلن إننا سنقوم بتغطية 100% على نفقة وزارة الصحة العامة في المستشفيات الحكومية لهذه الفئة من النازحين من قرى الحافة الأمامية ابتداء من الأسبوع المقبل".

وعرض لمهام وزارة الصحة العامة، مؤكدا أن "نقلة نوعية تحققت في الخدمات الصحية رغم الإمكانات والموازنات الضعيفة والمحدودة، حيث تم توسيع البروتوكولات العلاجية للأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المستعصية؛ وفي الإستشفاء أنفقت الوزارة خمسة أضعاف ما تم صرفه عام 2024 لتأمين الخدمات للناس الذين ليس لديهم جهة تأمينية وضامنة".

وأكد السعي لزيادة الخدمات العام 2026، مضيفا "أنه سيطالب بحصة أكبر لموازنة وزارة الصحة العامة في خلال نقاشات الموازنة".

المفتي قبلان
 
بدوره، لفت المفتي قبلان الى أن "بداية المشروع الإنساني في الجمعية الخيرية الإسلامية كانت للتعويض عن غياب الدولة في هذه المنطقة التي يصح وصفها بأنها منطقة محرومة"،  وقال : "أن شرعية الدولة اليوم تكمن في مدى ما تقدمه لأهلها وناسها".

وأضاف: "منذ زمن بعيد ونحن ننادي بحضور الدولة، وأيًا كانت الأطر الإجتماعية التي نعمل فيها فلن نتمكن أن نحلّ محلّ الدولة"، مضيفا: "نريد الدولة في كل البنى التحتية في مجتمعاتنا وبيئتنا، ولكن للأسف، تحصل الصفقات في التلزيمات على مستوى الدولة ليس بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتطوير مجتمعاتنا وتأهيلها وتنميتها، بل من أجل أصحاب المال والنفوذ". 

وأكد قبلان وجوب ان تكون الدولة موجودة على الحافة الأمامية للدفاع عن ناسها وكرامتهم ولكننا لا نجدها، بل نجد الكلمات الفوقية والمرتجلة وغير المحسوبة.
 
وقال: "نحن نريد حضور الدولة في كل حقوق المجتمع اللبناني وما يحتاج إليه من خدمات صحية واجتماعية وعلمية وتنموية. فهكذا يتم بناء الإستقرار الذي لا يغيّر في هويتنا وانتمائنا وبيئتنا، وهو الاستقرار الذي علّمنا إياه الإمام الحسين من خلال رفض مبدأ الإنقياد. فالإستقرار مطلوب من الدولة، ولكن ليس المطلوب إستقرار التطبيع أو إستقرار السلام الذليل".






 

