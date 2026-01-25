الحاج حسن: الدولة أخفقت في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى

اعتبر النائب حسين الحاج حسن أنّ الدولة أخفقت منذ نحو عام في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى، منتقدًا ما وصفه بتجاهل هذا الملف.



وأشار الحاج حسن في خلال وقفة تضامنية مع الأسرى التي أُقيمت في مرقد الامين العام لحزب الله الاسبق الشهيد السيد حسن نصر الله، إلى أنّ الاحتلال يمنع حتى الصليب الأحمر الدولي من تفقّد الأسرى في سجونه.