"كهرباء لبنان" تستكمل حملة نزع التعديات على الشبكة: 366 محضرا في مناطق مختلفة

أخبار لبنان
2026-01-26 | 05:39
مشاهدات عالية
"كهرباء لبنان" تستكمل حملة نزع التعديات على الشبكة: 366 محضرا في مناطق مختلفة

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها نفّذت بمؤازرة القوى القوى الأمنية وإشراف القضاء المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 19 كانون الثاني ٢٠٢٦ ولغاية 23 كانون الثاني ٢٠٢٦، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:

-دائرة بيروت: 16 محضراً
-دائرة الشياح: 61 محضراً
-دائرة صيدا: 73 محضراً
-دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 89 محضراً
-دائرة شتورا: 14 محاضر
-دائرة رياق: ١٧ محضراً
-جبل لبنان الشمالي: 1 محاضر
-الشمال: 95 محضراً
-المجموع: 366

وبذلك يكون قد تم في خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 366 محضراً، تأكيداً على التزام مؤسسة كهرباء لبنان بحماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي.

كما ستُفيد المؤسسة المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية الإجراء.
 

أخبار لبنان

