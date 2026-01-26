رئيس الحكومة التقى السفير كرم... المفتي امام: عرضنا أوضاع طرابلس وعكار وسلام مهتم بأوضاع المواطنين

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، مفتي طرابلس والشمال محمد امام ومفتي عكار زيد زكريا.



وبعد اللقاء، قال المفتي امام: "عرضنا أوضاع طرابلس وعكار، والرئيس سلام لديه اهتمام خاص بأوضاع المواطنين خصوصاً في الملف الداهم في طرابلس والمتعلق بالأبنية المتصدعة والذي يؤثر بشكل مباشر على أرواح الناس".