المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر

أفاد "المركز الوطني للجيوفيزياء" عبر حسابه على "إكس"، بتسجيل هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر حدد موقعها في سحمر، وذلك في الساعة 00:28 من بعد منتصف الليل.