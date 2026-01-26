إجراءات تنظيمية خلال عطلة نهاية الأسبوع على طريق مركز التزلج في مزار - كفردبيان...

أعلنت بلدية كفردبيان أنه "حرصًا على الحد من أزمة السير والازدحام الخانق على طريق مركز التزلج في مزار - كفردبيان، وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية، ستعتمد إجراءات تنظيمية صارمة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعليه يطلب من المتزلجين والزوار الالتزام بما يلي:



1 - منع الوقوف على جانبي الطريق من تقاطع سان انطونيو صعودًا حتى محطة وردة.



٢- منع البيكنيك والحفلات والاراكيل والتجمعات على جانبي الطريق المقابل لمراكز التزلج.



٣- منع السير صعودًا باتجاه المركز ابتداءً من الساعة 2:00 بعد الظهر يومي السبت والأحد من مستديرة فقرا ومن تقاطع سان انطونيو".



وأشارت البلدية في بيان، الى أنه سيصار إلى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين دون إنذار مسبق. كما نذكر اصحاب ال سكيدو SKIDOo بعدم ركن معداتهم وسياراتهم على جانبي الطريق بما يعيق مرور السيارات، وعدم الدخول الى حلبات التزلج المخصصة للمتزلجين فقط .



كما لفتت انتباه الزوار أن جميع حلبات التزلج هي املاك خاصة ويمنع دخولها إلا للغاية المعدة لها.



وختمت: "مع اعتذارنا من الذين تضرروا من زحمة السير السابقة إلا أن تعاونكم يساهم في سلامة الجميع وحسن سير الموسم السياحي".