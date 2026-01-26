الأخبار
ميقاتي نفى أي علاقة له بتحقيق قضائي مرتبط بـ"بنك عودة": أنا تحت سقف القانون
أخبار لبنان
2026-01-26 | 06:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ميقاتي نفى أي علاقة له بتحقيق قضائي مرتبط بـ"بنك عودة": أنا تحت سقف القانون
أعلن المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي أنه "تعليقًا على السؤال الموجّه من عدد من النواب إلى الحكومة بشأن علاقة مفترَضة للرئيس نجيب ميقاتي بتحقيق قضائي يتعلّق بملفات عائدة إلى "بنك عودة"، وحرصا على توضيح الأمور ووضعها في نصابها نورد الاتي:
أولاً: ليست المرّة الأولى، ولن تكون الأخيرة حتما، التي يتعرّض فيها الرئيس ميقاتي لحملات سياسية وإعلامية بهدف محاولة تشويه سمعته، وزج اسمه في مسائل وملفات لا علاقة له بها.
ثانياً، على مدى السنوات الماضية، تمّت فبركة وإثارة ملفات قضائية عدّة بحق الرئيس ميقاتي وعائلته، في لبنان والخارج. وقد صدرت القرارات والأحكام القضائية المُبرمة المتعلقة بها، عن المراجع القضائية المختصة كافة، لتؤكد باستمرار عدم صحتها، مُشدّدة بما لا يرقى إلى الشك، صحّة ونزاهة النهج الذي يتبعه الرئيس ميقاتي. ومع ذلك تتواصل الحملات المغرضة، وترتفع وتيرتها او تنخفض بحسب الاهداف السياسية الكامنة وراءها وفي خطط مطلقيها.
ثالثاً: يؤكّد الرئيس ميقاتي مجدداً أنه تحت سقف القانون، ويطالب القضاء باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع الامور في نصابها، وكشف الحقائق أمام الرأي العام، منعاً للاستغلال والتجني. كما يحتفظ ميقاتي بحقوقه كاملة لناحية مطالبة القضاء بإحقاق الحق ومنع التمادي في الاساءة اليه والى عائلته".
أخبار لبنان
ميقاتي
بنك عودة
تحقيق قضائي
التالي
"سانا": الأمن السوري يحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان عبر منطقة البريج
إجراءات تنظيمية خلال عطلة نهاية الأسبوع على طريق مركز التزلج في مزار - كفردبيان...
السابق
