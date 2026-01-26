عون اطلع من سلام على أجواء اللقاءات التي عقدها في دافوس

اطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من رئيس الحكومة نواف سلام على أجواء اللقاءات التي عقدها في دافوس مع عدد من رؤساء الحكومات والوفود، ولا سيما مع رئيسة صندوق النقد الدولي، إضافةً إلى المحادثات التي أجراها في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



كما تناول البحث بين الرئيس عون وسلام الأوضاع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

