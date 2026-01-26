قاسم: حزب الله لن يكون حياديًا تجاه أي عدوان على إيران

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنّ حزب الله لن يقف على حياد تجاه أي عدوان على إيران، مؤكدًا أنّه أمام العدوان على إيران مصمّمون على الدفاع، وسيتم اختيار كيفية التصرف في وقتها بالتدخّل أو بعدم التدخّل أو بالتفاصيل المناسبة مع الظرف القائم. واعتبر قاسم أنّ التهديد الذي يطال السيد علي الخامنئي هو تهديد موجّه إليهم أيضًا، مشددًا على أنّ أي حرب على إيران قد تشعل المنطقة، وأن المساس بالإمام الخامنئي هو اغتيال للاستقرار في المنطقة والعالم.