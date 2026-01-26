رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم النائب غسان حاصباني، حيث جرى البحث في عدد من القضايا المتعلقة بقطاعي الأشغال العامة والنقل، وملفات إنمائية وخدماتية تهم المواطنين.



وتناول اللقاء سبل تحسين الخدمات في ما يتعلق بالطرق والمرافئ والنقل العام.



وتطرق البحث ايضا، الى ضرورة اعتماد مقاربة عملية ترتكز على الأولويات والإمكانات المتاحة، وأهمية الشفافية وحسن الإدارة في تنفيذ المشاريع، واستمرار التعاون بما يخدم المصلحة العامة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.