وزير الزراعة يستقبل سفير الدنمارك ويبحثان مشروعاً دولياً لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنان بقيمة 28 مليون دولار

أخبار لبنان
2026-01-28 | 07:49
وزير الزراعة يستقبل سفير الدنمارك ويبحثان مشروعاً دولياً لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنان بقيمة 28 مليون دولار
وزير الزراعة يستقبل سفير الدنمارك ويبحثان مشروعاً دولياً لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنان بقيمة 28 مليون دولار

استقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه سفير مملكة الدنمارك في لبنان السيد كريستوفر ڤيڤيك (Kristoffer Vivike)، على رأس وفد من المعنيين بالمشاريع التنموية التي تنفّذها الدنمارك في لبنان دعماً للقطاع الزراعي، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين، ولا سيّما الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية (AFD).

وجرى في خلال اللقاء البحث في مشروع تنموي استراتيجي تبلغ قيمته الإجمالية 28 مليون دولار أميركي، تساهم فيه الدنمارك بمبلغ 5 ملايين دولار، فيما يُموَّل الجزء المتبقي من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ويهدف إلى إعادة تأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنان، ولا سيّما في القرى والمناطق التي تعرّضت للاعتداءات الإسرائيلية، في إطار مقاربة شاملة للتعافي الزراعي والإنماء الريفي المستدام.

وتركّزت المباحثات حول مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:

• تحديد أولويات التمويل بما يضمن تحقيق الأثر التنموي الأكبر للمشروع.

• مناقشة نتائج التقييم الميداني للأضرار الذي أجرته وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)، على أن يشكّل هذا التقييم قاعدة علمية وتقنية لبرنامج إعادة التأهيل الزراعي.

• آليات التعاون المؤسسي مع وزارة الزراعة، واعتماد السجل الزراعي كمرجعية أساسية لتحديد المستفيدين وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.

وأكد الوزير نزار هاني أن" هذا المشروع يشكّل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار إعادة تأهيل القطاع الزراعي في الجنوب، ويُترجم التزام الشركاء الدوليين بدعم لبنان في مرحلة التعافي"، مشدداً على" أهمية توجيه التمويل نحو برامج مستدامة تعزّز الإنتاجية الزراعية، وتحمي سبل عيش المزارعين، وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المتضررة".

من جهته، أكّد السفير الدنماركي" التزام بلاده بدعم القطاع الزراعي اللبناني ضمن مقاربة تنموية طويلة الأمد، تقوم على الشراكة مع المؤسسات الرسمية اللبنانية والشركاء الدوليين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود والتعافي".

وواشارت الوزارة الى ان" هذا المشروع  يأتي في سياق حزمة متكاملة من البرامج والمشاريع التي بدأ تنفيذها لإعادة تأهيل القطاع الزراعي اللبناني، لا سيّما في المناطق المتضررة، بما يساهم في إعادة بناء المنظومة الإنتاجية الزراعية على أسس مستدامة، ويعزّز الأمن الغذائي والتنمية الريفية المتوازنة في لبنان".

LBCI
خبر عاجل
2025-12-18

مجلس النواب أقرّ مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب وقانون القضاء العدلي بعد تعديله

LBCI
أخبار دولية
2026-01-27

البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لدعم الفئات الضعيفة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-15

وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-11

انطلاق الاجتماع الزراعي الموسّع بين مسؤولي ومتخصصي القطاع الزراعي في لبنان وسوريا برئاسة وزير الزراعة نزار هاني ونظيره السوري أمجد بدر في دمشق

LBCI
أمن وقضاء
10:44

عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
09:46

رسامني عقد سلسلة اجتماعات: وزارة الأشغال تتابع ملف طريق ضهر البيدر بدقة عالية

LBCI
أخبار لبنان
09:40

التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان

LBCI
أخبار لبنان
09:35

الرئيس عون استقبل وفدين من نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وإتحاد النقابات الزراعية ووعد بدراسة المطالب

LBCI
منوعات
04:02

زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-23

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

LBCI
عالم الطبخ
10:31

السمك المشوي والطاجن وصلصة شهية... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-01-26

ريهانا تخطف الأضواء بإطلالة شتوية باللون البني في باريس... هكذا بدت! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:36

نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات

LBCI
أخبار لبنان
07:27

تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:12

مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أخبار دولية
06:32

رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات

LBCI
أخبار دولية
06:27

وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل

LBCI
أخبار لبنان
06:23

زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!

LBCI
أخبار دولية
06:16

عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
06:13

قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه

LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي معتاد يضرب لبنان

LBCI
اخبار البرامج
15:30

كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:42

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
أمن وقضاء
12:28

الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
05:18

بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
05:10

أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل

LBCI
خبر عاجل
16:21

العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس

