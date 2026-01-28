رسامني عقد سلسلة اجتماعات: وزارة الأشغال تتابع ملف طريق ضهر البيدر بدقة عالية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه اليوم، وزير النقل الأردني السابق والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري مالك حداد، رئيس اللجنة الفنية للنقل والسياحة في جامعة الدول العربية بهجت أبو نصر، حيث تم البحث في شؤون النقل وسبل تطوير هذا القطاع على المستويين الوطني والعربي.



كما عقد الوزير رسامني اجتماعا موسعا ضم محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ومحافظ جبل لبنان محمود مكاوي والمدير العام للوزارة بيار معلوف، ورئيس مصلحة الصيانة، وممثلين عن شركة خطيب وعلمي ومستشاري الوزير.



وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول الوضع الحالي لطريق ضهر البيدر، من محول صوفر إلى شتورا، جرى خلاله استعراض المشكلات القائمة وسبل معالجتها، إضافة إلى اقتراح الحلول اللازمة وآليات تنفيذها.



وأكد الوزير رسامني "أن الوزارة تتابع هذا الملف بدقة عالية، نظرًا لما يشكّله طريق ضهر البيدر من أهمية استراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والحياتي، كونه الشريان الأساسي الذي يربط العاصمة بيروت بمنطقة البقاع ويؤمّن حركة نقل حيوية للبضائع والمسافرين.



وشدد على "ضرورة التنسيق الكامل مع المعنيين في الوزارة وتسريع الإجراءات المتصلة بهذا الملف، بما يضمن تحسين السلامة المرورية واستمرارية الحركة في مختلف الظروف.



وأكد اعتماد حلول مستدامة تلتزم بالمعايير الفنية المعتمدة في أعمال الصيانة والتأهيل، بما يضمن ديمومة الطريق ويحدّ من المخاطر، ولا سيما خلال فصل الشتاء.



وفي سياق متصل، عقد الوزير رسامني اجتماعًا مع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ومحافظ جبل لبنان محمود مكاوي، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الإنمائية ذات الصلة.



كذلك استقبل الوزير رسامني وفدًا من جمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان (SPNL) = "حمى"، المعنية بالمناطق البحرية والمشاريع التي تحقق التنمية مع احترام البيئة، والحفاظ على الطبيعة والتنوع الحيوي في لبنان، ودعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، حيث قدّم الوفد شرحًا مفصلًا عن الأعمال التي يقوم بها.

