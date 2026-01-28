الأخبار
رسامني عقد سلسلة اجتماعات: وزارة الأشغال تتابع ملف طريق ضهر البيدر بدقة عالية
أخبار لبنان
2026-01-28 | 09:46
رسامني عقد سلسلة اجتماعات: وزارة الأشغال تتابع ملف طريق ضهر البيدر بدقة عالية
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه اليوم، وزير النقل الأردني السابق والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري مالك حداد، رئيس اللجنة الفنية للنقل والسياحة في جامعة الدول العربية بهجت أبو نصر، حيث تم البحث في شؤون النقل وسبل تطوير هذا القطاع على المستويين الوطني والعربي.
كما عقد الوزير رسامني اجتماعا موسعا ضم محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ومحافظ جبل لبنان محمود مكاوي والمدير العام للوزارة بيار معلوف، ورئيس مصلحة الصيانة، وممثلين عن شركة خطيب وعلمي ومستشاري الوزير.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول الوضع الحالي لطريق ضهر البيدر، من محول صوفر إلى شتورا، جرى خلاله استعراض المشكلات القائمة وسبل معالجتها، إضافة إلى اقتراح الحلول اللازمة وآليات تنفيذها.
وأكد الوزير رسامني "أن الوزارة تتابع هذا الملف بدقة عالية، نظرًا لما يشكّله طريق ضهر البيدر من أهمية استراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والحياتي، كونه الشريان الأساسي الذي يربط العاصمة بيروت بمنطقة البقاع ويؤمّن حركة نقل حيوية للبضائع والمسافرين.
وشدد على "ضرورة التنسيق الكامل مع المعنيين في الوزارة وتسريع الإجراءات المتصلة بهذا الملف، بما يضمن تحسين السلامة المرورية واستمرارية الحركة في مختلف الظروف.
وأكد اعتماد حلول مستدامة تلتزم بالمعايير الفنية المعتمدة في أعمال الصيانة والتأهيل، بما يضمن ديمومة الطريق ويحدّ من المخاطر، ولا سيما خلال فصل الشتاء.
وفي سياق متصل، عقد الوزير رسامني اجتماعًا مع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ومحافظ جبل لبنان محمود مكاوي، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الإنمائية ذات الصلة.
كذلك استقبل الوزير رسامني وفدًا من جمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان (SPNL) = "حمى"، المعنية بالمناطق البحرية والمشاريع التي تحقق التنمية مع احترام البيئة، والحفاظ على الطبيعة والتنوع الحيوي في لبنان، ودعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، حيث قدّم الوفد شرحًا مفصلًا عن الأعمال التي يقوم بها.
أخبار لبنان
فايز رسامني
طريق
ضهر البيدر
التالي
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-12-05
حواجز إسمنتية جديدة على طريق ضهر البيدر للحدّ من الحوادث في خطوة تجريبية لوزارة الأشغال
أخبار لبنان
2025-12-05
حواجز إسمنتية جديدة على طريق ضهر البيدر للحدّ من الحوادث في خطوة تجريبية لوزارة الأشغال
0
أمن وقضاء
2025-12-12
رسامني أعلن من السرايا خطة عاجلة وطويلة الأمد لتأمين سلامة طريق ضهر البيدر
أمن وقضاء
2025-12-12
رسامني أعلن من السرايا خطة عاجلة وطويلة الأمد لتأمين سلامة طريق ضهر البيدر
0
آخر الأخبار
2026-01-10
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر وطريق ترشيش - زحلة سالكتان أمام كل المركبات حالياً
آخر الأخبار
2026-01-10
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر وطريق ترشيش - زحلة سالكتان أمام كل المركبات حالياً
0
آخر الأخبار
2026-01-05
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر وطريق ترشيش - زحلة سالكتان أمام كل المركبات حالياً
آخر الأخبار
2026-01-05
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر وطريق ترشيش - زحلة سالكتان أمام كل المركبات حالياً
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
0
أخبار لبنان
09:40
التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان
أخبار لبنان
09:40
التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان
0
أخبار لبنان
09:35
الرئيس عون استقبل وفدين من نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وإتحاد النقابات الزراعية ووعد بدراسة المطالب
أخبار لبنان
09:35
الرئيس عون استقبل وفدين من نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وإتحاد النقابات الزراعية ووعد بدراسة المطالب
0
أخبار لبنان
09:31
الهيئات الإقتصادية تحتضن إجتماعاً إقتصادياً تنموياً لتشجيع العلامات التجارية على فتح فروع لها في جونيه
أخبار لبنان
09:31
الهيئات الإقتصادية تحتضن إجتماعاً إقتصادياً تنموياً لتشجيع العلامات التجارية على فتح فروع لها في جونيه
منوعات
2025-12-11
مؤثرة روسية تثير موجة غضب: وضعت طفلها داخل كيس بلاستيكي وسحبت الهواء "لأجل المتعة" (فيديو)
منوعات
2025-12-11
مؤثرة روسية تثير موجة غضب: وضعت طفلها داخل كيس بلاستيكي وسحبت الهواء "لأجل المتعة" (فيديو)
0
أخبار دولية
00:51
ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن
أخبار دولية
00:51
ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن
0
آخر الأخبار
04:45
النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: لن نستطيع جذب الاستثمارات بدون مكافحة الاقتصاد غير الشرعي وإرساء الاستقرار واستعادة سيادة الدولة بدون هذه الخطوات أي محاولة لتحقيق الموازنة أو وضع خطط استثمارية ستكون بلا جدوى
آخر الأخبار
04:45
النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: لن نستطيع جذب الاستثمارات بدون مكافحة الاقتصاد غير الشرعي وإرساء الاستقرار واستعادة سيادة الدولة بدون هذه الخطوات أي محاولة لتحقيق الموازنة أو وضع خطط استثمارية ستكون بلا جدوى
0
خبر عاجل
2026-01-26
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
خبر عاجل
2026-01-26
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
0
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
0
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
0
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
0
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
0
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
0
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
0
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
2
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
5
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
6
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
7
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
8
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
