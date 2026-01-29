المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان، بتسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في البحر قبالة الدامور، وذلك في الساعة 6:34 بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الخميس.