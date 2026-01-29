سلام تسلم مذكرة من وفد لجنة اهالي الاسرى في السجون الاسرائيلية

تسلم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من وفد لجنة اهالي الاسرى في السجون الاسرائيلية بحضور النائب حسين الحاج حسن مذكرة حول رؤيتهم لكيفية متابعة ملف الاسرى.



واكد الحاج حسن ان قضية الأسرى قضية سيادية وطنية إنسانية اخلاقية وبالنسبة لعوائل الأسرى قضية عائلية، وقال: "سنتابعها مع كل المسؤولين حتى نصل إلى خواتيمها بحرية اسرانا."



وأكد عضو هيئة ممثلي الاسرى عباس قبلان من جهته انه من واجب الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها الكاملة وتقوم بكل ما يلزم لتحرير الأسرى، وأن تعطي هذا الملف أولوية قصوى.