الراعي استقبل قنصل لبنان في ساو باولو قبل سفره لتولي مهامه الجديدة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي قنصل لبنان في ساو باولو رودريغ خوري، في زيارة لأخذ البركة قبل سفره لتولّي مهامه الجديدة.