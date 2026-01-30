الرئيس عون إستقبل قائد الجيش... وهذا ما جرى عرضه

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في الجنوب، على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة.



كما بحث معه في التحضيرات الجارية لزيارته المرتقبة إلى واشنطن واللقاءات التي سيعقدها مع عدد من المسؤولين الأميركيين.