تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية أنه نظرًا إلى تزايد المخالفات في قطاع النقل العام، ولا سيّما استخدام لوحات عمومية مزوّرة وعدم حيازة رخص سوق عمومية واستعمال سيارات سياحية خصوصية لنقل الركاب وغيرها من المخالفات، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميمًا، إلحاقًا بالتعاميم السابقة، يقضي بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام، وذلك في إطار السلامة العامة وتنظيمًا للقطاع.