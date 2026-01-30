تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام

نظرًا إلى تزايد المخالفات في قطاع النقل العام، ولا سيّما استخدام لوحات عمومية مزوّرة، وعدم حيازة رخص سوق عمومية، واستعمال سيارات سياحية خصوصية لنقل الركاب، وغيرها من المخالفات،
أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميمًا، إلحاقًا بالتعاميم السابقة، يقضي بتشديد الإجراءات… pic.twitter.com/x5iPvQa8uC
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) January 30, 2026
