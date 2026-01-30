اجتماع تنسيقي بين المالية والبنك الدولي... وهذا ما كشفه جابر

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً تنسيقياً مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي انريكي ارماس حضره فريق من الخبراء خُصِّص لمتابعة عدد من المشاريع قيد التنفيذ، وجرى التركيز بشكل خاص على مشروع LEAP (المخصص لإعادة الاعمار)، كما استُعرضت تحديثات أساسية تتعلق بحالة عدد من المشاريع من حيث بلوغها مرحلة النفاذ.



وفي هذا السياق، كشف الوزير جابر عن تبلغه عن حصول مشروعين على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، وهما مشروع لبنان للتسريع الرقمي (Lebanon Digital Acceleration) ومشروع الضمان الاجتماعي، وذلك وفق قرارات صدرت عن المجلس مؤخرًا.



على أن يستمر العمل على المتطلبات المصاحبة لهذه المشاريع، بما في ذلك الجوانب الفنية والإجرائية ذات الصلة.