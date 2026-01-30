وزيرة التربية تتسلّم دعوة رسمية للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2026 وتبحث مع قيادة الجيش متابعة تعليم العسكريين

إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي العالي الدكتورة ريما كرامي مع نائبة رئيس البعثة ومديرة التنمية في سفارة بريطانيا في لبنان السيدة فيكتوريا دان والمديرة القطرية للمجلس الثقافي البريطاني في لبنان السيدة ميساء ضاوي.وتسلمت الوزيرة من الوفد دعوة رسمية للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2026، وهو أكبر تجمع لوزراء التعليم في العالم، والذي يُعقد في لندن، في الفترة من 17 إلى 20 أيار 2026.ويُجسّد موضوع هذا العام، "التعليم من أجل مستقبل مشترك: السلام، الكوكب، الغاية، والمسارات"، أهمية التعليم في بناء مجتمعات مرنة وشاملة ومستعدة للمستقبل، وهو ما يتوافق تمامًا مع الأولويات المشتركة.وعبر الوفد عن تطلع سفارة المملكة المتحدة والمجلس الثقافي البريطاني إلى مواصلة التعاون لتعزيز قطاع التعليم في لبنان وضمان إيصال صوت وزارة التربية في لبنان إلى هذا المحفل العالمي.ثم اجتمعت الوزيرة كرامي مع رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء حسان عودة على رأس وفد من كبار الضباط المعنيين بالتعليم في الجيش اللبناني ، في حضور المستشار الأول لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين ، وتم البحث في المراحل التي قطعتها عملية التنسيق مع المؤسسة العسكرية لتسهيل معادلة شهادات العسكريين ومتابعة دراساتهم العليا.