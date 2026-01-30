اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى

نفذ إعلاميو صيدا، بمشاركة اعلاميين من كل لبنان ورؤساء وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفلسطينية، وقفة تضامنية عند ساحة الشهداء في المدينة، استنكارًا لاستهداف الصحافيين من قبل الجيش الاسرائيلي، وشجبًا لاغتيال الزميل الإعلامي علي نور الدين

وتجمع عدد من الإعلاميين ومراسلي القنوات والناشطين الإعلاميين، في الساحة حاملين كاميراتهم ، في رسالة مفادها "أن العدو الإسرائيلي لن يتمكّن من إسكات الكلمة، ولن يطفئ الصورة، ولن يطمس الحقيقة، مهما تصاعدت محاولات القمع والاستهداف والاغتيال" .



وشهدت الوقفة كلمات شددت على" أن دماء الصحافيين لن تُرهب العاملين في الميدان، بل ستزيدهم إصرارًا على أداء رسالتهم" ، مجددين عهدهم بأن تبقى الكلمة الحرة حيّة، وأن تبقى الكاميرا شاهدة على الحقيقة، مهما اشتدّ الاستهداف. من ساحة الشهداء في صيدا، يبقى صوت الإعلام أعلى من صوت العدوان ".