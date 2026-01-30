الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
أخبار لبنان
2026-01-30 | 07:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
5
min
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
عقد وزير العمل محمد حيدر مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، تناول فيه تنظيم فرص العمل في الخارج ورفض "أي مبادرات غير منسقة خارج الاطار الرسمي للدولة اللبنانية، الى جانب موضوع تسوية أوضاع العمال الأجانب في لبنان".
وقال الوزير حيدر: "من واجبنا في وزارة العمل حماية سوق العمل اللبناني، وصون كفاءاتنا البشرية، ومنع تحويل تعب اللبناني وطاقاته إلى سلعة تباع وتشترى لمصلحة شركات لا يعنيها سوى الربح المادي، ولو كان ذلك على حساب مصلحة الوطن".
وأشار الى أنه "في الأيام الماضية، تبيّن أن هناك شركات خاصة تتحرّك خارج أي إطار رسمي، وتُعلن مقابلات توظيف خارج لبنان، وتحديدًا لصالح جهات في دولة قطر الشقيقة، وتُروّج لهذه المبادرات وكأنها إنجاز وطني، بينما هي في الحقيقة تحرّكات تجارية بحتة، قائمة على الاستثمار باللبناني، من دون أي علم أو تنسيق مع الدولة اللبنانية، وبالأخص مع وزارة العمل، الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بهذه الملفات".
وقال وزير العمل: "نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة. فتح باب الهجرة العشوائية للكفاءات، من دون دراسة ومن دون تخطيط، هو ضرب مباشر لسوق العمل اللبناني، واستنزاف مقصود لقطاعات أساسية مثل التعليم، والصحة، والقطاعات التقنية والاجتماعية. هذا ليس "تأمين فرص"، بل تفريغ منظّم للبلد لمصلحة أرباح سريعة، تدفع ثمنه الدولة والمجتمع".
وشدد علىى أن لبنان لا يرفض عمل أبنائه في الخارج، لكنه لن يقبل بأن يكون هذا النزف بلا ضوابط، ولا بأن تُقرّر شركات خاصة مصير قطاعات كاملة فقط لأنها رأت فرصة ربح.
وقال: "أودّ أن أذكّر هنا أن هذا الموقف ليس سياسيًا ولا مزاجيًا، بل مستند بشكل مباشر إلى القانون. فالمرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/6/1977، الذي أنشأ المؤسسة الوطنية للاستخدام وربطها بوزارة العمل، أعطى الدولة حصرًا حق تنظيم سياسات الاستخدام. والأهم أن المادة الثامنة من هذا المرسوم تمنع صراحة إنشاء أو عمل أي مكاتب استخدام خاصة، أو أي جهات تقوم بأعمال تدخل ضمن مهام الدولة في هذا المجال. وبالتالي، فإن أي نشاط من هذا النوع يُعدّ مخالفة قانونية واضحة، وتجاوزًا مباشرًا لدور الدولة".
وأضاف: "بالنسبة إلى الملف القطري تحديدًا، فإن وزارة العمل اللبنانية موقّعة اتفاقية واضحة ومعلنة مع شركة "جسور" لتنظيم أي استقدام للعمالة اللبنانية ضمن آلية رسمية وشفافة، تحفظ حقوق العامل اللبناني وسيادة الدولة اللبنانية".
وأشار الى أن "أي شركة تحاول فتح مسارات موازية، أو الالتفاف على هذه الاتفاقية، أو تجاوز وزارة العمل، هي شركة تضرب بالقانون عرض الحائط، وتتصرف وكأن الدولة غائبة. وهذا أمر مرفوض نهائيًا، ولن نسمح به تحت أي عنوان أو تبرير".
وقال: "لا توجد شركة خاصة، ولا مكتب توظيف، ولا جهة ربحية، يحق لها أن تحلّ محل الدولة اللبنانية، أو أن تتاجر بسمعة لبنان وكفاءاته، أو أن تفرض أمرًا واقعًا بحجة "تأمين فرص".
وشدد حيدر على أن "أي تعاون مع أي دولة شقيقة أو صديقة يجب أن يمرّ حصريًا عبر الدولة اللبنانية، وعبر المؤسسات الرسمية، ووفق اتفاقيات واضحة. وأي جهة تخالف هذا المبدأ، فإن وزارة العمل ستواجهها بالقانون وبكل الوسائل المتاحة، من دون تردّد".
وقال: "نحن مع الانفتاح، ومع التعاون العربي والدولي، ومع تأمين فرص عمل كريمة للبنانيين، لكن ليس على طريقة "السوق المفتوح"، ولا على حساب السيادة والكرامة الوطنية".
ولفت الى ان "لبنان ليس شركة، واللبناني ليس بضاعة. وأي جهة تفكّر في التعامل مع هذا البلد وكأنه مساحة ربح بلا دولة، ستكتشف أن هناك دولة حاضرة، وقانونًا، وموقفًا واضحًا لا لبس فيه، ويوم الاثنين سنعمل على ايقاف هذه المقابلات".
واعاد وزير العمل التأكيد، "ان وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والامن العام اللبناني اعلنت تسويات لاوضاع العمال الاجانب وخصوصا العمالة غير الشرعية". وقال: "نحن بدأنا عمليا من تشرين الثاني واعطينا بالتنسيق مع الامن العام مهلة حتى نهاية آذار المقبل، ولكن للأسف بعض القطاعات تعتبر ان قراراتنا اعتباطية، وهنا اشدد ان كل التسهيلات المطلوبة لتسوية الاوضاع صدرت، حتى انني وقعت اليوم قرارا لتسوية اوضاع من ليس لديهم جوازات سفر، او دخلوا الى لبنان بتأشيرة سياحية وبدأوا العمل من دون الحصول على اجازة عمل، او يوجدون بطريقة غير شرعية حاليا من خلال كسرهم للاجازة والاقامة، لقد وضعنا الاجراءات لتصويب المسار وتسوية اوضاعهم"، مشددا على ان "القرار السياسي اخذ بتنظيم العمالة غير شرعية ولن نتراجع عن هذا الأمر والحكومة داعمة لكل الإجراءات لتنظيم هذه العمالة، وعلى كل القطاعات الالتزام بالمهلة الزمنية، لأنه بعد ذلك سيكون هناك اجراءات قاسية".
ونوه بـ"التفتيش التابع للوزارة الذي يقوم بخطوات جبارة حيث سطر محاضر ضبط بالمخالفات في قطاعات عدة، مشيرا الى ان هناك من التزم وبدأ بالتقدم من الوزارة بطلبات للتسويات والقسم الأكبر لم يلتزم. وتمنى للمرة الاخيرة الالتزام و"الا سنجول عليهم مع الاعلام المباشر"، موضحا انه شخصيا يتابع الموضوع مع دائرة التفتيش، وانه سيعلن أسماء الجهات المخالفة عير الاعلام.
وقال: "العمالة غير الشرعية لا يمكن أن تستمر، نحن مع العمالة الاجنبية عند الحاجة، ومع تسوية الأمور لكن لن نقبل بالاستمرار في العمالة غير الشرعية، هذا الامر يجب ان يتوقف".
أخبار لبنان
محمد حيدر
العمل
الخارج
التالي
مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين يستنكر حملات تطال النقيب
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-15
نائب المندوب الإيراني: نرفض بشكل قاطع مشاركة من يسمون بممثلي المجتمع المدني
آخر الأخبار
2026-01-15
نائب المندوب الإيراني: نرفض بشكل قاطع مشاركة من يسمون بممثلي المجتمع المدني
0
أخبار لبنان
2025-11-01
وزير العمل أطلق مبادرات وطنية لتعزيز فرص العمل
أخبار لبنان
2025-11-01
وزير العمل أطلق مبادرات وطنية لتعزيز فرص العمل
0
أخبار لبنان
2025-11-28
وزير الداخلية تناول مع مدير الـIOM التعاون في الهجرة وإدارة الحدود وتنظيم عودة النازحين السوريين
أخبار لبنان
2025-11-28
وزير الداخلية تناول مع مدير الـIOM التعاون في الهجرة وإدارة الحدود وتنظيم عودة النازحين السوريين
0
اقتصاد
2026-01-20
اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع
اقتصاد
2026-01-20
اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:35
المجموعات الاغترابية: دعوة الهيئات الناخبة تسبق إنصاف المغتربين وندعو مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته
أخبار لبنان
11:35
المجموعات الاغترابية: دعوة الهيئات الناخبة تسبق إنصاف المغتربين وندعو مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته
0
أخبار لبنان
11:11
وزير الاتصالات والسفير عيسى يؤكدان أهمية تطوير قطاع اتصالات مبتكر وآمن
أخبار لبنان
11:11
وزير الاتصالات والسفير عيسى يؤكدان أهمية تطوير قطاع اتصالات مبتكر وآمن
0
أخبار لبنان
10:43
وزيرا الصحة والشؤون أعلنا آلية التغطية الصحية لنازحي الحافة الأمامية
أخبار لبنان
10:43
وزيرا الصحة والشؤون أعلنا آلية التغطية الصحية لنازحي الحافة الأمامية
0
أخبار لبنان
10:09
الرئيس عون استقبل رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط: ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان
أخبار لبنان
10:09
الرئيس عون استقبل رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط: ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-17
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان
أخبار دولية
2025-12-17
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان
0
أخبار دولية
01:14
ترامب: لدينا مجموعة سفن حربية متجهة إلى مكان يدعى إيران وآمل ألا نضطر إلى استخدامها
أخبار دولية
01:14
ترامب: لدينا مجموعة سفن حربية متجهة إلى مكان يدعى إيران وآمل ألا نضطر إلى استخدامها
0
أخبار دولية
2026-01-26
الإمارات لن تسمح بمهاجمة إيران من أراضيها
أخبار دولية
2026-01-26
الإمارات لن تسمح بمهاجمة إيران من أراضيها
0
حال الطقس
2025-11-25
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حال الطقس
2025-11-25
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:19
شحادة أطلق منصة تتيح لمهجري الحرب الأهلية تحديث بياناتهم ومتابعة معاملاتهم: لا تقبل طلبات جديدة
أخبار لبنان
08:19
شحادة أطلق منصة تتيح لمهجري الحرب الأهلية تحديث بياناتهم ومتابعة معاملاتهم: لا تقبل طلبات جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:38
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
أخبار لبنان
07:38
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
0
أخبار لبنان
07:26
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
أخبار لبنان
07:26
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
0
أخبار لبنان
07:22
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
أخبار لبنان
07:22
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
0
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
0
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
0
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
3
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
4
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
6
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
7
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
8
أخبار لبنان
05:11
تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام
أخبار لبنان
05:11
تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More