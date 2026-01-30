مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين يستنكر حملات تطال النقيب

عقد مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان اجتماعًا خصّصه لبحث الحملات التي يتعرّض لها نقيب النقابة، والتي وصفها بـ"المغرضة والمعروفة المصدر والأهداف"، معتبرًا أنّ الغاية منها استهداف موقع النقيب ودور النقابة الريادي في محاربة الفساد.



وشدّد المجلس في بيان على أنّ النقابة وأعضاءها يضطلعون بدور أساسي في عمليات التدقيق المحاسبي والجنائي في القطاعين العام والخاص، ما يجعلها في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.



وأكد وقوفه صفًا واحدًا في مواجهة هذه الحملات، معلنًا أنّه لن يتوانى عن دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد، وعقد مؤتمر صحافي لكشف أسباب هذه الحملات ومصادرها، ووضع الرأي العام أمام الحقائق، رغم الثقة الكاملة التي تبديها النقابة بنزاهة القضاء وعدالته.



وختم البيان بالإعلان عن إبقاء جلسات المجلس مفتوحة لمتابعة هذا الملف، مع احتفاظ النقابة بحقها الكامل في ملاحقة أي جهة أو شخص، مهما علا موقعه، أمام القضاء والجهات الإدارية المختصة.