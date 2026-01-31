البستاني: ادعو الحكومة الى مناظرة حول قانون الإنتظام المالي

كتب النائب فريد البستاني في حسابه عبر منصّة "إكس": "‏تُعدّ المناظرة السياسية بين طرفين نقيضين وسيلة حضارية وراقية لتبادل الآراء والأفكار، إذ تتيح لكل طرف عرض وجهة نظره ومقاربته بشكل منطقي وعلمي ومنظّم. كما تُسهم في تعزيز الوعي لدى الجمهور، وتنمية ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر، بعيدًا عن التعصّب والانفعال. وتُرسّخ مبادئ الديمقراطية في المجتمع".



وأضاف: "موضوع الكهرباء بالإضافة الى عدة مواضيع أخرى وعلى رأسها قانون الإنتظام المالي تستأهل ان تجرى عليها مناظرات، وانا مستعد لإجراء مناظرة مع من تنتدبه الحكومة لمناقشة القانون الذي تقدمت به في مواجهة القانون الذي تقدمت به انا".