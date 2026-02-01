اللواء شقير استقبل رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO الجنرال باتريك غوشا في زيارة وداعية.



وخلال اللقاء، قدّم اللواء شقير للجنرال غوشا درعاً تذكارية عربون شكر وتقدير، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.