رائد برو: محاولات شقّ الصف بين حزب الله وحركة أمل فاشلة

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أن محاولات البعض لإيجاد شرخ بين حزب الله وحركة أمل وتحديدا مع الرئيس نبيه بري هي محاولات ستبوء بالفشل . كلام برو جاء خلال لقاء نظمته التعبئة التربوية لحزب الله وتجمع المعلمين في جبيل وكسروان .ولفت النائب برو إلى أن "حفلة المزايدات خلال نقاش الموازنة انتهت بمجرد انهاء البث المباشر داخل قاعة المجلس النيابي وهذا يؤكد بأن البعض حاول استثمار منصة البرلمان للاستعراض الإنتخابي ، فهناك من لديه عقدة الجمهور في الوقت الذي تمتلك المقاومة في لبنان القدرة على الحديث مع جمهورها الواعي بشكل مباشر دون الحاجة لركوب أي موجة كما يفعل البعض بشكل غرائزي".وأشار النائب برو إلى "ضرورة مقاربة التهديدات الصهيونية على المستوى الرسمي والشعبي بشكل جدي وليس بهذه الخفة التي يتعاطى به بعض المسؤولين ، فالتدخلات الأمريكية أصبحت واضحة للبنانيين من أجل كسر إرادة المقاومة. "وختم النائب برو بالقول : "البعض في لبنان ينظر للانتخابات النيابية القادمة كمحطة لإستكمال العدوان على لبنان بعد الفشل على المستوى العسكري والنفسي ، من خلال كسر التمثيل الميثاقي للثنائي الوطني . فأمام هذا الواقع المسؤولية تصبح مسؤولية وطنية وحفظ للوجود على كافة المستويات ."