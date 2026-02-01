الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حاصباني: تصريحات باسيل كخطابات قاسم وكلام جعجع لا بدّ منه
أخبار لبنان
2026-02-01 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حاصباني: تصريحات باسيل كخطابات قاسم وكلام جعجع لا بدّ منه
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني لـ"لمدن" إن كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كان لا بد منه بعد التصعيد الأخير من قبل "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل إن كان ضد "القوات" أو لتبرير ممارساته على مدى 15 عاماً.
وشبه حاصباني تصريحات باسيل بخطابات الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، "الذي يتعاطى على قاعدة اتذكروني أنا هنا بعدما خسر الكثير من شعبيته وصدقيته".
أخبار لبنان
تصريحات
باسيل
كخطابات
وكلام
التالي
الامن العام يوقف أحد أخطر المطلوبين في منطقة عكار
رائد برو: محاولات شقّ الصف بين حزب الله وحركة أمل فاشلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-26
الراعي: لبنان يحتاج إلى كلمة تجمع لا خطابات تقسّم
أخبار لبنان
2026-01-26
الراعي: لبنان يحتاج إلى كلمة تجمع لا خطابات تقسّم
0
أخبار لبنان
2025-11-12
الكتائب: خطاب الشيخ قاسم التصعيدي لا يستهدف العدو بل الداخل اللبناني والدولة ومؤسساتها
أخبار لبنان
2025-11-12
الكتائب: خطاب الشيخ قاسم التصعيدي لا يستهدف العدو بل الداخل اللبناني والدولة ومؤسساتها
0
أخبار لبنان
2025-11-12
جعجع لقاسم: الحفاظ على المصداقية يقتضي الإقرار بأن الاتفاق لا يقتصر على جنوب الليطاني
أخبار لبنان
2025-11-12
جعجع لقاسم: الحفاظ على المصداقية يقتضي الإقرار بأن الاتفاق لا يقتصر على جنوب الليطاني
0
صحف اليوم
2026-01-29
تصريحات قاسم بين لودريان ورئيس مجلس الوزراء القطري (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
2026-01-29
تصريحات قاسم بين لودريان ورئيس مجلس الوزراء القطري (الأنباء الإلكترونية)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:30
إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور: مناشير الاحتلال تهديد صريح ونرفض الادعاءات الكاذبة
أخبار لبنان
11:30
إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور: مناشير الاحتلال تهديد صريح ونرفض الادعاءات الكاذبة
0
أخبار لبنان
11:07
الرئيس عون وصل الى اسبانيا في زيارة تستمر يومين: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
أخبار لبنان
11:07
الرئيس عون وصل الى اسبانيا في زيارة تستمر يومين: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
0
أخبار لبنان
10:50
وزارة الصحة دانت التهديدات التي تعرّضت لها مستشفيات الجنوب: اعتداء خطير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
أخبار لبنان
10:50
وزارة الصحة دانت التهديدات التي تعرّضت لها مستشفيات الجنوب: اعتداء خطير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
0
أخبار لبنان
09:35
حزب الله ينفي أي نشاط أو وجود له على الأراضي السورية
أخبار لبنان
09:35
حزب الله ينفي أي نشاط أو وجود له على الأراضي السورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:07
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لسي إن إن: التوصل لاتفاق عادل ومنصف يضمن عدم امتلاكنا أسلحة نووية أمر قابل للتحقق حتى في فترة وجيزة
آخر الأخبار
10:07
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لسي إن إن: التوصل لاتفاق عادل ومنصف يضمن عدم امتلاكنا أسلحة نووية أمر قابل للتحقق حتى في فترة وجيزة
0
خبر عاجل
10:09
وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح
خبر عاجل
10:09
وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح
0
أخبار لبنان
11:30
إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور: مناشير الاحتلال تهديد صريح ونرفض الادعاءات الكاذبة
أخبار لبنان
11:30
إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور: مناشير الاحتلال تهديد صريح ونرفض الادعاءات الكاذبة
0
أمن وقضاء
2026-01-29
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
أمن وقضاء
2026-01-29
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:27
السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)
آخر الأخبار
08:27
السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)
0
أخبار لبنان
08:00
ترامب: سفن أميركية تتجه نحو إيران مع الأمل بالتوصل إلى اتفاق رغم التصعيد
أخبار لبنان
08:00
ترامب: سفن أميركية تتجه نحو إيران مع الأمل بالتوصل إلى اتفاق رغم التصعيد
0
أخبار لبنان
05:43
رائد برو: محاولات شقّ الصف بين حزب الله وحركة أمل فاشلة
أخبار لبنان
05:43
رائد برو: محاولات شقّ الصف بين حزب الله وحركة أمل فاشلة
0
أخبار لبنان
04:14
الراعي: لبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير"...
أخبار لبنان
04:14
الراعي: لبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير"...
0
أخبار دولية
03:44
خامنئي: لن نبدأ الحرب ولكن...
أخبار دولية
03:44
خامنئي: لن نبدأ الحرب ولكن...
0
أخبار دولية
01:03
إسرائيل تعيد الأحد فتح معبر رفح جزئيا للأفراد تحت رقابة مشددة
أخبار دولية
01:03
إسرائيل تعيد الأحد فتح معبر رفح جزئيا للأفراد تحت رقابة مشددة
0
أخبار لبنان
16:39
نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت للـLBCI: طرابلس مدينة قديمة... وكل المباني غير المعدة والتي لم تتم صيانتها معرضة
أخبار لبنان
16:39
نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت للـLBCI: طرابلس مدينة قديمة... وكل المباني غير المعدة والتي لم تتم صيانتها معرضة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:11
توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله
أخبار لبنان
04:11
توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله
2
حال الطقس
01:48
استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...
حال الطقس
01:48
استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...
3
آخر الأخبار
08:27
السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)
آخر الأخبار
08:27
السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)
4
خبر عاجل
16:26
غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين باريش ومعروب في قضاء صور
خبر عاجل
16:26
غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين باريش ومعروب في قضاء صور
5
خبر عاجل
16:16
مسؤول سعودي: السعودية ترفض استخدام أجوائها لأي أعمال عسكرية ضد إيران
خبر عاجل
16:16
مسؤول سعودي: السعودية ترفض استخدام أجوائها لأي أعمال عسكرية ضد إيران
6
خبر عاجل
12:58
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة
خبر عاجل
12:58
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة
7
خبر عاجل
05:03
استهداف جرافة في بلدة قناريت - قضاء صيدا بـ 5 صواريخ أثناء عملها على رفع الركام من مكان العدوان الأخير على البلدة
خبر عاجل
05:03
استهداف جرافة في بلدة قناريت - قضاء صيدا بـ 5 صواريخ أثناء عملها على رفع الركام من مكان العدوان الأخير على البلدة
8
خبر عاجل
10:09
وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح
خبر عاجل
10:09
وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More