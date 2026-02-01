حاصباني: تصريحات باسيل كخطابات قاسم وكلام جعجع لا بدّ منه

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني لـ"لمدن" إن كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كان لا بد منه بعد التصعيد الأخير من قبل "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل إن كان ضد "القوات" أو لتبرير ممارساته على مدى 15 عاماً.





وشبه حاصباني تصريحات باسيل بخطابات الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، "الذي يتعاطى على قاعدة اتذكروني أنا هنا بعدما خسر الكثير من شعبيته وصدقيته".

