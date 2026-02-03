الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
أخبار لبنان
2026-02-02 | 23:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
"تقدّم وزير الطاقة والمياه جو الصدي بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق المدعو فوزي مشلب بسبب قيامه عن سابق تصور وتصميم بالإخلال بالأمن القومي الإقتصادي وتهديد الإستقرار الإجتماعي وسعيه لإفقاد الثقة بالدولة اللبنانية وشل مرافقها ولتكبيد الشعب اللبناني برمّته خسائر فادحة نتيجة سعيه للتسبب بالنقص في المشتقات النفطية مع ما لذلك من أثر على حياة المواطنين.
وفي التفاصيل، تلقى الوزير الصّدي رسالة تحذرية من مصرف مراسل لمصرف لبنان
والذي من خلاله تفتح اعتمادات مصرفية للشركات الموردة للمشتقات النفطية. تفيد الرسالة بأن المدعو مشلب داعه الى وقف التعامل مع الوزارة وهذا التحريض لو أخذ به المصرف المراسل يؤدي إلى:
1- وقف فتح اعتمادات مصرفية للشركات المورّدة للمشتقات النفطية اللازمة لإنتاج الكهرباء، فيُعطّل عمل مؤسسة كهرباء ويغرق لبنان بالعتمة.
2- وقف إستيراد المحروقات لصالح الجيش والقوات المسلحة اللبنانية لأنها تستوردها عبر منشآت النفط في الوزارة ما يعيق عمل القوى المسلحة اللبنانية على فرض الامن والاستقرار في البلاد.
3- قد يهدد حتى إستيراد القطاع الخاص ما يصيب لبنان بالشلل.
4- ربما يؤدي الى وقف المصرف المراسل الوحيد التعاطي كلياً مع الدولة اللبنانية.
أراد فوزي مشلب من خلال اتصاله بالمصرف المذكور أن يصل إلى "غاية في نفس يعقوب" بعد فشل كل محاولاته السابقة لإغراق لبنان بالعتمة وتالياً تشويه صورة وزير الطاقة ومن يمثل. علماً ان الوزير الصدي نأى بنفسه عن الإدعاء على مشلب سابقاً رغم محاولاته المتكرّرة لعرقلة عمل الوزارة.
غير أن وزير الطاقة، وإزاء تفاقم الضرر الذي أراد المدعو مشلب احداثه في قطاع النفط والطاقة بشقيه العام والخاص بحسب ما افاد المصرف المذكور، أقدم على خطوته هذه ويؤكد ثقته بالقضاء وبمخابرات الجيش اللبناني التي سارعت الى القيام بواجباتها.
كما يأمل الصّدي أن يسلك هذا الملف مساره القضائي بشكل سريع وجدي خصوصاً بعد تواري مشلب عن الأنظار وصدور بلاغ بحث وتحرٍ بحقه كي يحاكم ويكون عبرة لمن يضرب المصلحة الوطنية، فيتم إنزال العقوبات به التي تتناسب مع الضرر الفادح الذي أراد إلحاقه بالأمن القومي الإقتصادي والإجتماعي اللبناني وبثقة المصرف المراسل الوحيد للبنان بالدولة اللبنانية ووزارة الطاقة والمياه ومصرف لبنان".
أخبار لبنان
وزارة
الطاقة
لعبثه
بالأمن
القومي
التالي
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
عيسى رحب بزيارة العماد هيكل الى الولايات المتحدة: العمل المستمرّ الذي يقوم به الجيش لنزع السلاح يكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-23
إدارة ترامب تعلّق مشاريع طاقة الرياح البحرية متذّرعة بأخطار على الأمن القومي
أخبار دولية
2025-12-23
إدارة ترامب تعلّق مشاريع طاقة الرياح البحرية متذّرعة بأخطار على الأمن القومي
0
أخبار دولية
2026-01-14
ترامب: واشنطن تحتاج إلى السيطرة على غرينلاند لأغراض تتعلق بالأمن القوميّ
أخبار دولية
2026-01-14
ترامب: واشنطن تحتاج إلى السيطرة على غرينلاند لأغراض تتعلق بالأمن القوميّ
0
أخبار دولية
2026-01-05
ترامب: نحن نحتاج إلى غرينلاند من وجهة نظر الأمن القومي
أخبار دولية
2026-01-05
ترامب: نحن نحتاج إلى غرينلاند من وجهة نظر الأمن القومي
0
أخبار دولية
2025-12-23
ترامب يرى غرينلاد حاجة للأمن القومي بعد غضب دنماركي من تعيين موفد أميركي
أخبار دولية
2025-12-23
ترامب يرى غرينلاد حاجة للأمن القومي بعد غضب دنماركي من تعيين موفد أميركي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:04
جابر من دبي: التحدي الحقيقي للنهوض الاقتصادي ببناء المؤسسات
أخبار لبنان
06:04
جابر من دبي: التحدي الحقيقي للنهوض الاقتصادي ببناء المؤسسات
0
أخبار لبنان
06:03
كركي: زيادة معاينات الأطباء لتصل إلى 92% مما كانت عليه قبل الأزمة
أخبار لبنان
06:03
كركي: زيادة معاينات الأطباء لتصل إلى 92% مما كانت عليه قبل الأزمة
0
أخبار لبنان
05:53
الرئيس عون امام وفد من "الجبهة السيادية": ما يُطرح لتأجيل الانتخابات لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا
أخبار لبنان
05:53
الرئيس عون امام وفد من "الجبهة السيادية": ما يُطرح لتأجيل الانتخابات لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا
0
أخبار لبنان
05:29
اللواء شقير عرض وسفيرة اليونان الاوضاع في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
05:29
اللواء شقير عرض وسفيرة اليونان الاوضاع في لبنان والمنطقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله
خبر عاجل
08:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله
0
أمن وقضاء
10:22
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
أمن وقضاء
10:22
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
0
منوعات
2025-12-26
هيلو كيتي ليست قطة"… تصريح رسمي يكشف حقيقة غير متوقعة وهذه التفاصيل
منوعات
2025-12-26
هيلو كيتي ليست قطة"… تصريح رسمي يكشف حقيقة غير متوقعة وهذه التفاصيل
0
فنّ
2025-11-18
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
2025-11-18
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
0
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ثنائي "أمل" - حزب الله: تباينات أم اشتباك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ثنائي "أمل" - حزب الله: تباينات أم اشتباك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
رغم وعود الدولة بتحسين معاشاتهم .. موظفو القطاع العام يكملون إضرابهم
تقارير نشرة الاخبار
13:39
رغم وعود الدولة بتحسين معاشاتهم .. موظفو القطاع العام يكملون إضرابهم
0
أخبار لبنان
13:37
وسام حنا والفنانة بلقيس يطلقان أغنيةٍ مشتركة تم تحضيرها خصيصًا لبرنامج "أكرم من مين"...
أخبار لبنان
13:37
وسام حنا والفنانة بلقيس يطلقان أغنيةٍ مشتركة تم تحضيرها خصيصًا لبرنامج "أكرم من مين"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حديث عن مسار سياسي للتفاوض بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حديث عن مسار سياسي للتفاوض بين لبنان وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل تفشل في اقناع واشنطن بخطورة المسار الدبلوماسي مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل تفشل في اقناع واشنطن بخطورة المسار الدبلوماسي مع إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:34
إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...
خبر عاجل
06:34
إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...
2
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
4
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
5
خبر عاجل
08:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله
خبر عاجل
08:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله
6
أمن وقضاء
10:22
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
أمن وقضاء
10:22
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
7
أمن وقضاء
06:39
العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة
أمن وقضاء
06:39
العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة
8
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More