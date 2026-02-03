وزير الزراعة تسلّم التقرير السنوي للمديرية العامة للزراعة وأكد دعم المزارعين رغم التحديات

تسلّم وزير الزراعة نزار هاني من المدير العام للوزارة لويس لحود التقرير السنوي للمديرية العامة للزراعة للعام 2025، والمتضمن عرضًا شاملاً لأبرز الأعمال والبرامج التي نُفِّذت خلال العام الماضي.



وبعد تسلّمه التقرير، نوه هاني بـ"جهود لحود ونشاطه في إدارة شؤون الوزارة، وبالعمل الدؤوب الذي تقوم به وحدات الوزارة كافة، سواء في الإدارة المركزية أو في المصالح الإقليمية، في خدمة القطاع الزراعي ودعم المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية".



وأكد أن "الوزارة، ورغم محدودية الإمكانات والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ماضية في بذل كل الجهود المتاحة لمساندة المزارعين وتعزيز التنمية الزراعية، باعتبار الزراعة ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة"، مشددا على "التزام الوزارة مواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع الزراعي، بما يسهم في تحسين الإنتاج وتعزيز صمود المزارعين ودعم الاقتصاد الوطني".