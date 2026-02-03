سلام التقى في دبي رئيس صندوق النقد العربي: ملتزمون بالمضي قدما في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة مدير عام صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون القائم بين لبنان والصندوق في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان.



وتناول اللقاء دور صندوق النقد العربي في دعم الاستقرار النقدي والمالي في الدول العربية، وأهمية التعاون العربي في مساندة جهود التعافي الاقتصادي في لبنان، لا سيما من خلال الدعم الفني، وبناء القدرات، وتطوير الأطر المؤسسية والنظم المالية والنقدية.



وأكد الرئيس سلام خلال الاجتماع "التزام الحكومة اللبنانية بالمضي قدما في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ولا سيما تلك المتصلة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين إدارة المالية العامة، بما يتكامل مع توصيات صندوق النقد الدولي، وينسجم في الوقت نفسه مع أهداف التعاون النقدي والمالي العربي".



وشدد على "أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به صندوق النقد العربي في دعم لبنان ضمن الإطار العربي الأوسع، سواء عبر توفير المشورة الفنية أو المساهمة في تطوير نظم الإحصاءات المالية، وتعزيز الشمول المالي، وتحديث نظم الدفع والتسوية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو".



من جهته، أكد التركي "استعداد صندوق النقد العربي لمواصلة التعاون مع لبنان، ودعم جهوده الإصلاحية ضمن الأطر المتاحة للصندوق، وبما يعزز التكامل الاقتصادي العربي".



واتفق الجانبان على "مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في لبنان، ويعزز اندماجه في منظومة السياسات والمعايير المالية والنقدية العربية والدولية".