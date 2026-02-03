مخزومي من معراب: لا توجد أي مبرّرات لتأجيل الاستحقاق الانتخابي

عقدنا اليوم لقاءً مع الدكتور سمير جعجع كان صريحًا ومسؤولًا، تناولنا خلاله أبرز الملفات الوطنية المطروحة.
في ما يخصّ الموازنة العامة، صوّتنا ضدّها لأنها غير دستورية، لغياب قطع الحساب، ولأنها موازنة إنفاق وتمويل انتخابي لا تشكّل مدخلًا للإصلاح.
توقفنا عند زيارة قائد الجيش… pic.twitter.com/o3JVFXRtpS
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) February 3, 2026
