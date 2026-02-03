مخزومي من معراب: لا توجد أي مبرّرات لتأجيل الاستحقاق الانتخابي

عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مع النائب فؤاد مخزومي، لآخر التطورات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، في حضور عضو تكتل الجمهورية النائب غسان حاصباني، المستشارة السياسية لمخزومي كارول زوين ومعاون الأمين العام لشؤون الانتخابات في "القوات" جاد دميان.



وبعدما وصف مخزومي اللقاء مع "رئيس القوات" بـ"الصريح والمسؤول"، قال: "تناولنا مع جعجع مختلف القضايا الوطنية المطروحة، ولا سيّما الموازنة، كما تعلمون، صوّتْنا ضدّها باعتبارها غير دستورية، إذ لم تتضمّن قطع حساب، وكانت موازنة إنفاق وتمويل إنتخابي، ولا تشكّل مدخلًا للإصلاح كما وعدت الحكومة. كما توقّفنا عند زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى فلوريدا وواشنطن، وأكّدنا أنّ تقوية الجيش هي الأساس لحماية لبنان. وخلال جلسة الموازنة طرحنا أسئلة واضحة حول كيفية التعامل مع بند موازنة الجيش، الذي جرى التعامل معه وكأنه بند تقني عادي، في حين أنّ هدفنا الحقيقي هو حماية الوطن وتعزيز قدرات الجيش وتأمين الدعم الكامل له، خصوصًا في ظلّ اعتماد الموازنة بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية، من دون أي مساهمة فعلية من الداخل."



وأضاف: "في هذا السياق، السؤال الذي يطرحه كلّ لبناني: هل هناك قرار سياسي معيّن لإعطاء انطباع بأنّ الجيش ضعيف، بهدف تبرير وجود ميليشيا خارج إطار الدولة؟ نحن نجزم أنّ لبنان لا يمكن أن يكون دولة واحدة موحّدة إلا بوجود جيش واحد، وحكومة واحدة، وسلطة واحدة، وسحب السلاح غير الشرعي ضمن خطة منظّمة ومحدّدة بجدول زمني واضح، وهو ما يجري البحث فيه على مستوى قيادة الجيش والتواصل الدولي".



وأشار الى أن "ملف الإنتخابات حضر أيضا في الإجتماع، حيث جرى التأكيد أنّ الاستحقاق الإنتخابي واجب دستوري يجب إجراءه في موعده، خصوصًا أنه لا توجد أي مبرّرات لتأجيله".



وفي الشقّ الاقتصادي، قال مخزومي: "في ظل ما يعانيه المواطنون من ضغوط معيشية، فقد وعدت الحكومة باتفاق مع صندوق النقد الدولي بإطلاق مسار الإصلاح، إلا أنّ أولى الخطوات، المتمثّلة بإعادة هيكلة المصارف، قوبلت برفض دولي، فضلاً عن أنّ مشروع معالجة الفجوة المالية لم يكن مقبولًا بالنسبة إلينا، ما يؤكّد أنّ هذه الحكومة غير جدّية في مقاربة الإصلاح".



وأضاف: "نؤكّد أنّ هدفنا، كما هدف كل من يسعى إلى بناء الدولة، هو لبنان واحد، بجيش واحد، وسلطة واحدة، ودولة سيّدة وقوية".